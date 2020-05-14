Чому зупинили випробування найперспективнішого препарату проти COVID-19

У США зупинили клінічні випробування ремдесивіру – антивірусного препарату, який вважався найперспективнішим потенційним препаратом проти коронавірусу.

Про це повідомив американський Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID), який очолював експеримент, пише BBC.

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Найголовніше, що дослідження припинили не через неефективність ремдесивіру, а навпаки. Препарат показав дуже хороші результати й науковці не хотіли вбивати людей з контрольної групи, яким давали плацебо.

Але науковці не дочекалися остаточних результатів і на практиці це призведе до того, що дослідження потрібно буде розпочинати заново.

Ремдесивір – що це? Противірусний препарат, який розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Він знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.

Результати дослідження були настільки обнадійливими, що влада США дозволила використовувати ремдисивір в екстреному порядку (тобто до проходження обов'язкової сертифікації).

"Дані показують, що ремдесивір дає однозначно істотну позитивну дію, прискорюючи одужання", – заявив тоді голова інституту NIAID Ентоні Фаучі.

Саме проміжні результати випробувань ремдесивіру поклало край всьому експерименту. Як тільки стало зрозуміло, що ліки можуть бути ефективним, їх почали давати й контрольній групі, щоб врятувати життя. Але це зруйнувало експеримент і може викликати затримки для пацієнтів з інших країн.

Життями скількох пацієнтів ми готові ризикнути, щоб отримати дані? Можна, напевно, вести з цього приводу якісь дискусії (в такій ситуації кожен намагається виступити в ролі адвоката диявола), але у нас в інституті не було розбіжностей з приводу того, як слід вчинити,

– запевнив директор NIAID Кліффорд Лейн.

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