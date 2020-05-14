Чому зупинили випробування найперспективнішого препарату проти COVID-19
У США зупинили клінічні випробування ремдесивіру – антивірусного препарату, який вважався найперспективнішим потенційним препаратом проти коронавірусу.
Про це повідомив американський Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID), який очолював експеримент, пише BBC.
Також на тему: Єдиний препарат, який довів свою ефективність проти COVID-19, коштує занадто дорого
Найголовніше, що дослідження припинили не через неефективність ремдесивіру, а навпаки. Препарат показав дуже хороші результати й науковці не хотіли вбивати людей з контрольної групи, яким давали плацебо.
Але науковці не дочекалися остаточних результатів і на практиці це призведе до того, що дослідження потрібно буде розпочинати заново.
Результати дослідження були настільки обнадійливими, що влада США дозволила використовувати ремдисивір в екстреному порядку (тобто до проходження обов'язкової сертифікації).
"Дані показують, що ремдесивір дає однозначно істотну позитивну дію, прискорюючи одужання", – заявив тоді голова інституту NIAID Ентоні Фаучі.
Саме проміжні результати випробувань ремдесивіру поклало край всьому експерименту. Як тільки стало зрозуміло, що ліки можуть бути ефективним, їх почали давати й контрольній групі, щоб врятувати життя. Але це зруйнувало експеримент і може викликати затримки для пацієнтів з інших країн.
Життями скількох пацієнтів ми готові ризикнути, щоб отримати дані? Можна, напевно, вести з цього приводу якісь дискусії (в такій ситуації кожен намагається виступити в ролі адвоката диявола), але у нас в інституті не було розбіжностей з приводу того, як слід вчинити,
– запевнив директор NIAID Кліффорд Лейн.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.