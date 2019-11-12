Чому алергії на лактозу не існує

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Непереносимість лактози
Непереносимість лактози / Unsplash

Поняття "алергія на лактозу" не існує, а від непереносимості лактози не буває почервоніння, висипів чи кашлю.

Педіатр Андрій Шиманський розклав по полицях усі факти та помилкові твердження стосовно впливу молока на організм. 

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Лактоза – це
Це молочний цукор, вуглевод, важливий компонент грудного молока. В кишківнику він розщеплюється ферментом лактазою до глюкози та галактози, які далі вже всмоктуються в кров та забезпечують організм енергією.

Чи може бути алергія на лактозу?

Сама по собі лактоза не є алергеном і точно не може викликати почервоніння, висипи, звербіж, кашель тощо.

Алергія може бути лише на білки коров'ячого молока, найчастіше з фракції казеїну. В основному вона виникає у немовлят та вкрай рідко в дорослому віці.

Це відбувається через те, що імунна система дитини розглядає коров'ячий білок, як чужорідний і вмикає захисну реакцію. У 90% випадків АБКМ минає до 6 років.

Алергія на молоко
Чому непереносимість лактози це не алергія

Непереносимість лактози

Непереносимість лактози – це не алергія, а особливість кишківника.

Це явище виникає тоді, коли у людини є дефіцит ферменту лактази. Відсутність цього ферменту призводить до порушення перетравлення молочного цукру, що посилює бродіння в кишківнику. 

 
Непереносимість лактози – симптоми
  1. Здуття живота;
  2. Діарея;
  3. Порушення набору ваги;

Генетичний аналіз на непереносимість лактози

Даний тест не зовсім інформативний, адже поліморфізм гену 13910 не вказує на наявність вродженої лактазної недостатності, а лише прогнозує, як організм буде переносити молоко у старшому віці. 

Навіть у популярних центрах лабораторної діагностики вказують на те, що цей аналіз не використовується для виявлення лактазної недостатності до 1,5 років.

В️ажливо: якщо у дитини закрепи, не приписуйте їй несприйняття лактози, адже дефіцит ферменту лактази проявляється діареєю.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Дерматологія Діти Алергія
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