Чому алергії на лактозу не існує

Поняття "алергія на лактозу" не існує, а від непереносимості лактози не буває почервоніння, висипів чи кашлю.

Педіатр Андрій Шиманський розклав по полицях усі факти та помилкові твердження стосовно впливу молока на організм.

Читайте також: Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування

Лактоза – це Це молочний цукор, вуглевод, важливий компонент грудного молока. В кишківнику він розщеплюється ферментом лактазою до глюкози та галактози, які далі вже всмоктуються в кров та забезпечують організм енергією.

Чи може бути алергія на лактозу?

Сама по собі лактоза не є алергеном і точно не може викликати почервоніння, висипи, звербіж, кашель тощо.

Алергія може бути лише на білки коров'ячого молока, найчастіше з фракції казеїну. В основному вона виникає у немовлят та вкрай рідко в дорослому віці.

Це відбувається через те, що імунна система дитини розглядає коров'ячий білок, як чужорідний і вмикає захисну реакцію. У 90% випадків АБКМ минає до 6 років.



Чому непереносимість лактози це не алергія

Непереносимість лактози

Непереносимість лактози – це не алергія, а особливість кишківника.

Це явище виникає тоді, коли у людини є дефіцит ферменту лактази. Відсутність цього ферменту призводить до порушення перетравлення молочного цукру, що посилює бродіння в кишківнику.

Непереносимість лактози – симптоми Здуття живота; Діарея; Порушення набору ваги;

Генетичний аналіз на непереносимість лактози

Даний тест не зовсім інформативний, адже поліморфізм гену 13910 не вказує на наявність вродженої лактазної недостатності, а лише прогнозує, як організм буде переносити молоко у старшому віці.

Навіть у популярних центрах лабораторної діагностики вказують на те, що цей аналіз не використовується для виявлення лактазної недостатності до 1,5 років.

⠀

В️ажливо: якщо у дитини закрепи, не приписуйте їй несприйняття лактози, адже дефіцит ферменту лактази проявляється діареєю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.