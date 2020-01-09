Чому алкоголь заважає схуднути

Під час новорічних свят чимало людей цікавляться, чи вживати їм алкоголь. Особливо актуальним це питання є для тих, хто бореться зі зайвою вагою. Дієтологи рекомендують зовсім припинити пити алкогольні напої, адже схуднути з ними дуже складно. Навіть наркологи регулярно повторюють те, що безпечної "дози" не існує.

Дієтолог Михайло Гаврилов дав поради на своїй сторінці в інстаграмі, як мінімізувати негативні наслідки при вживанні алкогольних напоїв.

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Рекомендації, щоб мінімізувати вплив алкоголю

1. Надавати перевагу сухому вину;

"Білому або червоному – вирішувати вам. Від міцних напоїв краще відмовитися повністю. Вони не тільки більш небезпечні для здоров'я, але і більш калорійні", – наголосив дієтолог.

2. Не змішувати алкогольні напої з газованою водою. Також газовані напої зовсім не рекомендується вживати;

3. Не починати трапезу з алкоголю, краще спочатку "закусити", а до їжі випити води;

4. "Якщо вас таки "понесло", спробуйте пити сухе вино з розрахунку 100-150 мл на годину. Не більше! Краще відволікатися на танці, спілкування з друзями і близькими, ігри та інші новорічні розваги", – рекомендує Гаврилов.

Чому алкоголь заважає знижувати вагу

1. Алкоголь – джерело порожніх калорій;

2. Гальмується процес ліполізу (ферментативне розщеплення жирів на їх складові);

3. Негативно впливає на процес травлення;

4. Посилює навантаження на щитоподібну і підшлункову залози, а також на імунну систему в цілому;

5. Перенавантажує печінку і нирки, а також призводить до уповільнення метаболізму

6. Алкоголь повільно виводиться. В середньому, це займає, мінімум, від 10-12 годин. Саме стільки часу ви не будете худнути, навіть якщо нічого не будете їсти;

7. Алкоголь стирає межі між почуттям голоду і апетиту, а це завжди призводить до переїдання.

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