Чому антибіотики в Україні продаватимуть лише за рецептом

Уряд затвердив Національний план боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, а отже невдовзі антибіотики в аптеках продаватимуть лише за призначенням лікаря. Зміниться підхід до них і в ветеренарній справі та харчовій промисловості. Потрібно це не лише для того, щоб зменшити культуру самолікування, а насамперед для боротьби з так званими супербактеріями.

Українці часто самі себе лікують антибіотиками, не звернувшись до лікаря, адже в аптеках їх продають без рецепта.

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В Канаді ж, наприклад, без офіційного призначення лікаря можна купити хіба препарати від застуди. А на прилавках аптек, на відміну від українських, в основному косметика та вітаміни.



У всіх розвинених країнах така ж позиція щодо ліків, як у Канади

По перше, самолікування шкодить здоров'ю. Та й дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я показало , що антибіотики не лікують застуду та грип, як вважає переважна більшість людей.

Які наслідки можуть спричинити антибіотики

Насправді ці препарати – не від інфекцій, що викликані вірусами. Їх застосовують лише при вторинній бактеріальній інфекції, а ще вони можуть спричиняти негативні наслідки.

Антибіотики можуть ушкоджувати органи й системи. Основний побічний ефект – формування резистентності. Це коли ви використали препарат й мікроб втратив чутливість до антибіотика. А наступного разу вам просто не буде чим лікуватися,

– пояснив Федір Лапій, лікар-імунолог.

Тобто антибіотики перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет": вони змінюються і стають нечутливими до медикаментів. Їх називають супербактеріями, впоратись з ними чудо-таблетка вже не може

За даними ВООЗ, від стійких до антибіотиків інфекцій щороку гине приблизно 700 тисяч людей, 25 тисяч з них – у ЄС. Якщо не вжити термінових заходів, то смертність ‎від супербактерій за 30 років може зрости до 10 мільйонів на рік. В Україні статистики смертності немає, проте є супербактерії.

Щоправда, запрацює нова система ще не скоро. Національний план мають розписати до кінця 2020 року. Лише після того його зможуть погодити та запустити в дію.

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