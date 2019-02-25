Чому болить голова і нудить одночасно

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Чому болить голова і нудить
Чому болить голова і нудить / unsplash.com

Головний біль і нудота може бути ознакою серйозного захворювання. Якщо ви часто відчуваєте ці симптоми – зверніться до лікаря.

Про це в ексклюзивному кометарі розповіли Христина Квіт, лікар-гастроентеролог Медичного центру "Медікавер", кандидат медичних наук та Галина Мотульська, лікар-невропатолог вищої категорії Медичного центру "Медікавер".

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Головний біль і нудота можуть виникати при мігрені, та при цереброваскулярній хворобі (ураження судин головного мозку, при якому судини звужуються, що призводить до кисневого голодування мозку), яка часто закінчується інсультом. Також головний біль (цефалгія), що супроводжується нудотою, може розвинутись внаслідок сильного роздратування, пошкодження мозкових сполучних тканин – meninges і спровокувати менінгіт або крововилив.

Болить голова
Головний біль і нудота – тривожний симптом

Головний біль з відчуттям нудоти – це типова ознака наслідків черепно-мозкової травми. Також ці симптоми можуть проявлятися через зміни в’язкості, густини крові. Гострий венозний тромбоз (занадто велика кількість тромбоцитів, підвищення густоти крові) або навпаки тромбоципенії (зниження кількості тромбоцитів і розрідження крові) можуть спровокувати хворобливі відчуття, а потім і нудоту.

 
Лікар-невропатолог Галина Мотульська
Також головний біль з нудотою є або передвісником або наслідком запалення трійчастого, потиличного нервів. Цефалгії з нудотою можуть мати психогенну етіологію. Хронічний головний біль, нудота та спазм гортані можуть свідчити про депресивний стан. Якщо хронічно болить голова і нудить, слід звернутись до лікаря, який призначить обстеження, виставить остаточний діагноз і пропише адекватне лікування”.

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Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Мозок
Джерело: Здоров'я 24
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