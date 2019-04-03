Чому болить горло: шість причин

Біль в горлі найчастіше буває на фоні інфекцій в організмі. Цей неприємний симптом відволікає від повсякденних справ, знижує продуктивність.

Оториноларинголог Марія Євдокімова назвала основні причини болю в горлі, не включаючи хронічні захворювання.

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1.Вірусні інфекції

• Вірусний фарингіт. При цьому спостерігається помірне почервоніння горла, може виникнути температура, нежить. Людина відчуває помірний біль у горлі. Лікування – усування симптомів.

• Ентеровірусна інфекція. Це герпангіна (не плутати з вірусом герпесу) і ентеровірусний везикулярний стоматит (синдром "рука-нога-рот").при наявності цих хвороб є зазвичай висока температура, ранки в роті, може бути висип навколо рота, на долонях, стопах, на тілі. Лікування симптоматичне.

• Інфекційний мононуклеоз. У людини є нальоти в горлі на мигдалинах, висока температура, закладеність носа, збільшення лімфовузлів. Висока температура може спостерігатися протягом 10-14 днів. Викликається вірусом Епштейн-Барра. Лікування симптоматичне, при ускладненнях лікар може призначити антибіотик.

• Аденовірусна інфекція. Виникає висока температура, нальоти в горлі (як при ангіні). Проте при цій інфекції є відмінна особливість – кон'юнктивіт. Може боліти вухо.



Чому болить горло

2. Бактеріальні інфекції

• Стрептококовий фарингіт або тонзиліт. При цьому виникає сильний біль у горлі, підвищення температури (буває і без). Нежить та інші симптоми відсутні. Діагностувати інфекцію може стрептатест. Лікар призначає лікування – антибіотик.

3.Грибкові інфекції

• Кандидоз порожнини рота. Майже завжди виникає або у немовлят, або у людей з істинним імунодефіцитом. При цьому спостерігається білий сирнистий наліт у роті, сильний біль. Просто нальоти на мигдалинах не означає те, що є кандидоз. При кандидозі порожнини рота медик виписує протигрибкові препарати. При цьому нальоти на мигдалинах не означає, що у вас ангіна.

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