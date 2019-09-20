Чому болить куприк: причини та що робити

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Болі в куприку не варто ігнорувати
Болі в куприку не варто ігнорувати / phunusuckhoe.vn

Біль в куприку приносить чимало дискомфорту. Біль буває тупий, щемлячий, але частіше – гострий. Людина вимушено відхиляється на бік чи вперед, аби зменшити опору з куприка.

При виникненні гострого болю в куприку та відсутності лікування, ймовірний перехід симптому в хронічний стан з періодами загострення після тривалого сидіння. Тому, важливо серйозно віднестись до появи такої проблеми.

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Причини болю в куприку

До групи ризику відносять вагітних та жінок післяродового періоду, оскільки куприк може травмуватись під час пологів. 

Також болі в куприку можуть бути після інших травм чи падінь безпосередньо на куприк.

Інколи причиною такого болю буде пухлина чи метастази.

У більшості випадків знайти причину болю може бути складно. Адже іноді для його виникнення, достатньо перебувати в сидячому стані довгий час.

Однак, якщо симптом не проходить понад 2 тижні, варто звернутись до лікаря. Зокрема, необхідно виключити наявність захворювань органів малого таза: матки, сечового міхура, простати, прямої кишки.


Захворювання органів малого таза можуть бути причиною болю в куприку 

Діагностика больових відчуттів в районі куприка

Діагностувати причину недуги вдається далеко не завжди з першого разу. Цьому сприяють больові відчуття, які мають властивість виникати абсолютно раптово і так само швидко зникати через деякий час.

Єдине, коли біль залишається на довгий час і нікуди не зникає, так це при травмах. В цьому випадку поставити діагноз великих труднощів не складе, як і призначити лікування.

Тягучий біль що ниє може говорити про остеохондроз, проте набагато частіше він вказує на запальні захворювання статевих органів: простатит у чоловіків, запалення у жінок.

Лікування болю куприка

Лікування болю в районі куприка має бути комплексним. Застосовується цілий спектр різних засобів, які допомагають позбутися від болю і самої причини захворювання. Варто пам'ятати, що лікувати доведеться супровідні захворювання.

При неприємних відчуттях в куприку потрібно прибрати запалення, якщо воно присутнє, відновити кровообіг органів таза, позбутися дефіциту кальцію в організмі.

Лікування повинен підбирати лікар, самостійно експериментувати з цим не слід.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Травми Вагітність і пологи
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