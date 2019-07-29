Чому болить серце у молодих людей: основні причини

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Чому болить серце у молодих людей
Чому болить серце у молодих людей / medifinanse.pl

Молодих людей може турбувати колючий або ниючий біль, який триває годинами і може посилювати при русі або вдиху. Проте з серцем цей неприємний симптом нічого спільного не має.

Кардіолог, функціональний діагноз зазначає, що причина болю ховається в хребті (остеохондроз), реберний хондрит (синдром Титце), м'язовому перенапруженні стресі/тривозі.

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1. Остеохондроз

При нерівномірному розподілі навантаження на хребет (травми, підйом вантажів, неправильна постава) відбувається деформація міжхребцевих дисків. Через що затискаються міжхребцеві нервові корінці в грудному відділі хребта і виникає біль, що імітує серцеву.

 
Остеохондроз — що це?
Це група рідкісних захворювань, що пов’язані з порушенням нормального розвитку росту кісток з ураженням центрів закостеніння в епіфізі. Як правило, починається в дитинстві як дегенеративний або некротичний стан.

Тривати може тижні, місяці, а також може періодично посилюватися на пару днів.

2. Реберний хондрит (синдром Титце)

Це запалення реберного хряща, яке характеризується локальним болем в грудній клітці, що підсилюється при пальпації. Найчастіше хвороба виникає у дітей у віці 12-14 років. Його поява – невідома. Запалення проходить самостійно.

3. М'язове перенапруження

Пошкодити або привести до запалення міжреберних м'язів і сухожиль може, наприклад, сильний кашель. Такий біль тривалий і посилюється під час рухів.

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4. Фізичні навантаження

Біль в грудях під час або відразу після фізичних навантажень може бути через спазм дрібних бронхів ("індукований навантаженням бронхоспазм"). Його характер може бути гострим, а подих ускладненим.

5. Стрес/тривога/панічні атаки

У таких випадках механізми болю в грудях включають гіпервентиляцію (швидкі м'язові скорочення та надлишок повітря в легенях. Через це виникає спазм судин та біль). Також причиною болю може бути психосоматику ("надумана" біль в грудях).

Особливо небезпечною є біль біля серця молодих людей, які приймають наркотики; мають обтяжену сімейну спадковість; біль, що супроводжується задишкою, нападами прискореного / неритмічного серцебиття.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Стрес
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