Чому болить у грудях: найпоширеніші причини
Біль в грудях – поширена скарга на прийомі у терапевта, кардіолога, невролога. Давайте обговоримо найчастіші причини.
У численних дослідженнях було встановлено, що найпоширенішою причиною болю в грудях (від 30 до 50% всіх пацієнтів з болем подібної локалізації) є кістково-м'язова патологія, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.
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1. Реберно-грудинний синдром (костохондрит) – найчастіший варіант, при пальпації проявляється біль у місці з'єднання II-V ребер і грудини, а також прилеглих міжреберних м'язів, локальний набряк відсутній.
2. Синдром "ковзаючого ребра" (передній реберний синдром, синдром "клацання ребра") – інтенсивний біль в області X (рідше VIII або IX) реберного хряща по краю реберної дуги, ймовірно, обумовлена вивихом реберного хряща. Біль має гострий характер, при русі часто чути клацання.
Найчастіше біль у грудях є наслідком кістково-м'язової патології
3. Синдром Титце – локальна болючість при пальпації місця з'єднання II і III ребер з грудиною, що супроводжується щільним болючим набряком.
4. Грудинний синдром – болючість при пальпації грудини, постійний біль за грудиною.
5. Ксіфоідалгія – болючість при пальпації мечоподібного відростка грудини.
6. Міофасціальний больовий синдром великих і малих грудних м'язів, сходових м'язів, грудино-ключично-соскоподібного м'яза.
Біль при всіх вищеназваних синдромах має загальні ознаки:
⠀ не стискає і не здавлює,
⠀ не викликаний фізичними навантаженнями (наприклад, ходьбою),
⠀ підсилюється при певних рухах (нахили, повороти) або виникає в певній позі,
⠀ часто відтворюється при пальпації,
⠀ може поширюватися в спину або руку.
Присутність всіх цих синдромів не виключає патології внутрішніх органів (серця, легенів, судин, стравоходу), пацієнти з болем у грудях повинні бути оглянуті терапевтом. Пам'ятайте: біль у грудях – частий симптом тривожних розладів та панічних атак.
Остеохондроз, протрузія, грижі, міжреберна невралгія – це вкрай рідкісні причини болю в грудях.
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