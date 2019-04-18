Чому болить у грудях: найпоширеніші причини

Біль в грудях – поширена скарга на прийомі у терапевта, кардіолога, невролога. Давайте обговоримо найчастіші причини.

У численних дослідженнях було встановлено, що найпоширенішою причиною болю в грудях (від 30 до 50% всіх пацієнтів з болем подібної локалізації) є кістково-м'язова патологія, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

Читайте також: Як вилікувати захворювання спини без ліків

1. Реберно-грудинний синдром (костохондрит) – найчастіший варіант, при пальпації проявляється біль у місці з'єднання II-V ребер і грудини, а також прилеглих міжреберних м'язів, локальний набряк відсутній.

2. Синдром "ковзаючого ребра" (передній реберний синдром, синдром "клацання ребра") – інтенсивний біль в області X (рідше VIII або IX) реберного хряща по краю реберної дуги, ймовірно, обумовлена ​​вивихом реберного хряща. Біль має гострий характер, при русі часто чути клацання.



Найчастіше біль у грудях є наслідком кістково-м'язової патології

3. Синдром Титце – локальна болючість при пальпації місця з'єднання II і III ребер з грудиною, що супроводжується щільним болючим набряком.

4. Грудинний синдром – болючість при пальпації грудини, постійний біль за грудиною.

5. Ксіфоідалгія – болючість при пальпації мечоподібного відростка грудини.

6. Міофасціальний больовий синдром великих і малих грудних м'язів, сходових м'язів, грудино-ключично-соскоподібного м'яза.

Біль при всіх вищеназваних синдромах має загальні ознаки:

⠀ не стискає і не здавлює,

⠀ не викликаний фізичними навантаженнями (наприклад, ходьбою),

⠀ підсилюється при певних рухах (нахили, повороти) або виникає в певній позі,

⠀ часто відтворюється при пальпації,

⠀ може поширюватися в спину або руку.

Присутність всіх цих синдромів не виключає патології внутрішніх органів (серця, легенів, судин, стравоходу), пацієнти з болем у грудях повинні бути оглянуті терапевтом. Пам'ятайте: біль у грудях – частий симптом тривожних розладів та панічних атак.

Остеохондроз, протрузія, грижі, міжреберна невралгія – це вкрай рідкісні причини болю в грудях.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.