Сильний біль у вусі: що робити

Трапляється такі ситуації, коли раптово почало боліти вухо, а до лікаря найближчим часом ніяк не потрапити.

ЛОР-лікар Марія Євдокимова розповіла, якою має бути перша допомога при болю вуха у дитини та дорослого.

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При болю у вусі огляд лікаря обов'язковий.

Що робити, якщо болить вухо

Перше, що треба зробити – дати знеболювальне. В першу чергу це ібупрофен в дозуванні 10 мг/кг маси тіла.

Легка формула для підрахунку – ділимо вагу навпіл, отримуємо кількість нурофену в мілілітрах. Наприклад, дитина важить 12 кг, то її доза 6 мл сиропу.

Можна дати і парацетамол в дозуванні 15 мг/кг. Легко порахувати – вагу потрібно помножити на 0,6.

Після того, як ви дали знеболююче, можна спокійно почекати до ранку, щоб відвідати до лікаря. Необов'язково бігти до лікаря в перші години/хвилини отиту. Але якщо знеболювальне не допомогло протягом години, то це привід відвідати лікаря в найближчі години.



Якщо знеболювальне не допомогло – потрібно звернутися до ЛОРа

До огляду лікаря не треба нічого капати в вуха. Річ у тому, що отит може бути з перфорацією (коли є дірка в барабанній перетинці). За таких обставин не можна капати каплі, які містять спирт, адже можна пошкодити слух через опік.

При абсолютно однаковою болю у вухах отити можуть бути принципово різні – середній, зовнішній грибковий, зовнішній бактеріальний, фурункул вуха. Тому не варто самостійно собі ставити діагноз.

Виділення з вуха в більшості випадків є ознакою гнійного отиту і вимагають огляду лікаря найближчим часом для призначення антибактеріальної терапії. Необхідність призначення антибіотика при отиті визначає лікар після аналізу даних огляду та анамнезу і тривалістю отиту. Нема потреби здавати аналіз крові при отиті.

Діагноз ставить лише лікар, після чого призначає лікування.

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