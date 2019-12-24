Чому болить вульва та що з цим робити

Вульва – це жіночі зовнішні статеві органи. А біль у ній без видимих причин має назву вульводинія.

У США є навіть національна асоціація по вульводинії. А в Україні про цей діагноз мовчать. І жінки часто не знають, як лікуватися, розповіла гінеколог Діна Капачинська.

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Вульводинія – це хронічний біль в області вульви без видимої причини.

Чому виникає біль у вульві

У когось є біль в одній частині вульви, у когось – в декількох, інтенсивність болю теж різна. Вона буває постійною, а буває викликана введенням тампона, статевим актом, гінекологічним оглядом, навіть тривалим сидінням і носінням обтислих колготок.

Це проблема не тільки гінекологічна. При необхідності для лікування підключають неврологів, дерматологів і психотерапевтів.

Невідомо, на жаль, що саме її викликає. Вважають, що існують сприятливі генетичні та імунологічні фактори. Тому лікування симптоматичне, полегшуючи стан жінки.



Лікування вільводинії підбирається індивідуально \ chesapeakewomenshealth.com

Лікування вульводинії

Немає засобу, який точно допоможе кожній жінці, потрібно підбирати комбінацію препаратів або шукати один препарат для полегшення болю.

Для цього використовують системні знеболювальні, місцеві гормональні препарати, антидепресанти, місцеві анестетики.

Також є кілька способів, які можуть зменшити болі:

Холодні компреси на місце болю;

Теплі ванночки з солями Епсона;

Спати білизни;

Не використовувати тампони;

Уникати речей, які подразнюють промежину;

Не їздити на велосипеді та конях;

Використовуйте лубрикант під час сексу.

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