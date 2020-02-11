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Чому болять груди: відповідь лікаря

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Біль в молочних залозах / Unsplash

Біль в молочних залозах – неприємний симптом, який може не лише доставляти дискомфорт, а й налякати жінку. Тому, важливо розуміти, коли біль в грудних залозах є безпечною, а коли може бути небезпечною.

Лікарка-гінеколог Вікторія Сіладі розповіла, коли скарги жінок, пов'язані з молочними залозами, є небезпечними.

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Мастальгія – біль молочної залози

Біль молочної залози вагомий і поширений симптом, до 70% жінок за життя, в різний вік, мають скарги на болі молочних залоз. 

Характер різний – циклічний (залежить від менструального циклу), нециклічний (не залежить), одно чи двобічний.

Якщо характер болю чітко обмежений певною ділянкою в молочних залозах, це може вказувати на розрив кісти. А якщо біль нециклічний, причину болю шукають не лише в залозі.

ВАЖЛИВО: лише біль молочних залоз при нормальному клінічному огляді та картинами УЗД/мамографії НЕ збільшує ризик раку молочної залози.


Біль у грудях дуже поширений симптом/Фото:Unsplash

Кісти

Прості кісти молочних залоз відносяться до доброякісних не проліферативних змін. Виникають вони зазвичай у 35-50 років. Їх можуть виявити випадково на мамографії чи УЗД, або жінка сама "намацує" утвір в залозі. Або, як варіант — наявні скарги на болі в молочній залозі.

 
Мастопатія – що це?
Мастопатія – це захворювання, при якому в молочних залозах розростається залозиста тканина, що призводить до формування доброякісних новоутворень.

Саме візуальний метод дозволяє оцінити характер кісти (проста, ускладнена чи комплексна). По BI-RADS визначається тактика. Прості кісти не потребують біопсії (BI-RADS2), хіба жінку турбує біль, або ж є підозра на інфікування чи запалення кісти, чи її великі розміри.


Жінки повинні регулярно перевіряти здоров'я молочних залоз/Фото:Unsplash

Прості кісти зникають самостійно впродовж п'яти років у 70% випадків.

Ускладнені (категорії BI-RADS2) можна спостерігати з частотою скринінгу, а вже BI-RADS 3 – частіше, що 6 міс. Комплексні кісти найскладніший варіант – вони можуть бути віднесені до підозрілих та  потребувати проведення товстоголкової біопсії.

Зазвичай, якщо виконується тонкоголкова біопсія, то кіста може повністю зникати після видалення з неї рідини. Якщо цього не стається, може бути проведена товстоголкова біопсія.

Деякі жінки мають страх перед інструментальними втручаннями в організм, але здоровий глузд мусить переважити. Немає ефективного лікування кремами, примочками чи травами/бадами.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування
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