Чому болять груди: відповідь лікаря
Біль в молочних залозах – неприємний симптом, який може не лише доставляти дискомфорт, а й налякати жінку. Тому, важливо розуміти, коли біль в грудних залозах є безпечною, а коли може бути небезпечною.
Лікарка-гінеколог Вікторія Сіладі розповіла, коли скарги жінок, пов'язані з молочними залозами, є небезпечними.
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Мастальгія – біль молочної залози
Біль молочної залози вагомий і поширений симптом, до 70% жінок за життя, в різний вік, мають скарги на болі молочних залоз.
Характер різний – циклічний (залежить від менструального циклу), нециклічний (не залежить), одно чи двобічний.
Якщо характер болю чітко обмежений певною ділянкою в молочних залозах, це може вказувати на розрив кісти. А якщо біль нециклічний, причину болю шукають не лише в залозі.
ВАЖЛИВО: лише біль молочних залоз при нормальному клінічному огляді та картинами УЗД/мамографії НЕ збільшує ризик раку молочної залози.
Біль у грудях дуже поширений симптом/Фото:Unsplash
Кісти
Прості кісти молочних залоз відносяться до доброякісних не проліферативних змін. Виникають вони зазвичай у 35-50 років. Їх можуть виявити випадково на мамографії чи УЗД, або жінка сама "намацує" утвір в залозі. Або, як варіант — наявні скарги на болі в молочній залозі.
Саме візуальний метод дозволяє оцінити характер кісти (проста, ускладнена чи комплексна). По BI-RADS визначається тактика. Прості кісти не потребують біопсії (BI-RADS2), хіба жінку турбує біль, або ж є підозра на інфікування чи запалення кісти, чи її великі розміри.
Жінки повинні регулярно перевіряти здоров'я молочних залоз/Фото:Unsplash
Прості кісти зникають самостійно впродовж п'яти років у 70% випадків.
Ускладнені (категорії BI-RADS2) можна спостерігати з частотою скринінгу, а вже BI-RADS 3 – частіше, що 6 міс. Комплексні кісти найскладніший варіант – вони можуть бути віднесені до підозрілих та потребувати проведення товстоголкової біопсії.
Зазвичай, якщо виконується тонкоголкова біопсія, то кіста може повністю зникати після видалення з неї рідини. Якщо цього не стається, може бути проведена товстоголкова біопсія.
Деякі жінки мають страх перед інструментальними втручаннями в організм, але здоровий глузд мусить переважити. Немає ефективного лікування кремами, примочками чи травами/бадами.
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