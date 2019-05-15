Чому болять очі від окулярів

932 Читать новость на русском
Чому болять очі від окулярів
Чому болять очі від окулярів / fortune.com

Найбільш популярним засобом корекції зору є окуляри. З їх допомогою можна вирішити низку проблем – короткозорість, далекозорість, астигматизм і навіть частково косоокість.

Але при цьому така оптика не вимагає ретельного і складного догляду, як при використанні контактних лінз, пише Opticlub.

Читайте також: Виникає лише у старості: помилкові твердження про глаукому

Попри це, окуляри не є 100% безпечними. Деякі фактори можуть привести до того, що така оптика може нашкодити органам зору. До прикладу, часто в окулярах починають боліти очі

Чому болять очі в окулярах

1. Неправильно підібрана міжцентрова відстань

Це показник, який позначає відстань між зіницями ока. Деякі люди відчувають дискомфорт, коли неправильно підібрана відстань.

2. Невідповідність окулярів необхідної вам силі корекції

Очі починають боліти в тому випадку, якщо їм доводиться перенапружуватися, щоб компенсувати недоліки засоби корекції. Тобто, дуже слабкі окуляри можуть спричинити біль або ж взагалі знизити рівень зору.

via GIPHY

3. Неврахований астигматизм

На ранніх стадіях складно виявити астигматизм у процесі перевірки зору. Все тому, що людина, якій підбирають окуляри вперше, не знає, яким насправді має бути зір. Тому окуляри не можуть розв'язати проблеми з зором, очі при цьому перенапружуються та болять.

 
Астигматизм – що це?
Це проблема органів зору, при якій зображення фокусується не на одній точці, а відразу на кількох. До того ж, зображення може розташовуватися як на сітківці, так і за її межами.

Якщо у вас виник цей симптом, то це означає, що пора звернутися до лікаря. Ймовірно, вам доведеться змінити засіб корекції. Офтальмолог ще раз перевірить зір та окуляри на відповідність до вашого зору.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
"Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
сьогодні
9225
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здоров’я очей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 660
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3378
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6325
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 16797
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1695
Новини
Більше новин
Залиште відгук