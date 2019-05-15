Чому болять очі від окулярів

Найбільш популярним засобом корекції зору є окуляри. З їх допомогою можна вирішити низку проблем – короткозорість, далекозорість, астигматизм і навіть частково косоокість.

Але при цьому така оптика не вимагає ретельного і складного догляду, як при використанні контактних лінз, пише Opticlub.

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Попри це, окуляри не є 100% безпечними. Деякі фактори можуть привести до того, що така оптика може нашкодити органам зору. До прикладу, часто в окулярах починають боліти очі

Чому болять очі в окулярах

1. Неправильно підібрана міжцентрова відстань

Це показник, який позначає відстань між зіницями ока. Деякі люди відчувають дискомфорт, коли неправильно підібрана відстань.

2. Невідповідність окулярів необхідної вам силі корекції

Очі починають боліти в тому випадку, якщо їм доводиться перенапружуватися, щоб компенсувати недоліки засоби корекції. Тобто, дуже слабкі окуляри можуть спричинити біль або ж взагалі знизити рівень зору.

3. Неврахований астигматизм

На ранніх стадіях складно виявити астигматизм у процесі перевірки зору. Все тому, що людина, якій підбирають окуляри вперше, не знає, яким насправді має бути зір. Тому окуляри не можуть розв'язати проблеми з зором, очі при цьому перенапружуються та болять.

Астигматизм – що це? Це проблема органів зору, при якій зображення фокусується не на одній точці, а відразу на кількох. До того ж, зображення може розташовуватися як на сітківці, так і за її межами.

Якщо у вас виник цей симптом, то це означає, що пора звернутися до лікаря. Ймовірно, вам доведеться змінити засіб корекції. Офтальмолог ще раз перевірить зір та окуляри на відповідність до вашого зору.

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