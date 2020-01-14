Чому бурштинові вироби насправді небезпечні для дітей

Вироби з бурштину можуть бути різних форм та видів, деякі батьки дають їх своїм дітям для прорізання зубів або для лікування чи профілактики захворювань.

Про небезпеку бурштинових виробів розповів сімейний лікар Дмитро Кіреєв.

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Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) попереджає про небезпеку бурштинових ювелірних виробів, які одягають дітям для полегшення болю при прорізуванні зубів або з іншою метою.

FDA отримало велику кількість повідомлень про смерть дітей від бурштину по всьому світу, й більшість з них від задушення.



Бурштин не наділений магічними властивостями / Фото: Rawamberteethingnecklace

До прикладу, у США 7-місячне немовля подавилося намистинами свого браслета, а в іншому випадку 18-місячна дитина задушилась бурштиновим намистом під час денного сну. Це лише офіційно зафіксовані випадки, які в Україні знайти ще складніше.

Небезпечні наслідки бурштинових виробів

Отруєння від вдихання пилу бурштину;

Задуха, якщо маленька бусинка потрапляє в горло або дихальні шляхи;

Удушення, якщо намисто щільно обгорнуте навколо шиї дитини або якщо чіпляється за будь-який предмет, наприклад, ліжечко.

Інші проблеми включають травми рота та інфекції, якщо пошкоджуються ясна дитини;

Пам'ятайте, що не існує жодних доказів того, що бурштинова кислота має протизапальні або знеболювальні властивості.

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