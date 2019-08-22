Чому буває складно широко відкрити рот

433 Читать новость на русском
Чому буває складно широко відкрити рот
Чому буває складно широко відкрити рот / physioactive.ca

Іноді у людини виникають труднощі з відкриттям рота. Помовчати, звісно, іноді буває корисно, але не коли це серйозний симптом.

Нейром'язовий стоматолог, ортопед Ігор Красноперов розповів, чому іноді складно відкрити рот.

Читайте також: Відбілює зуби й не тільки: зруйнували міфи про зубну пасту

1. Проблеми з зубощелепним апаратом

  • порушення прикусу;
  • неправильно проведене лікування зубів або протезування;
  • бруксизм і його наслідки;
  • травми щелепного апарату;
  • зміщення суглобового диска;
  • травми суглобової капсули;
  • набряклість внаслідок запальних реакцій в навколосуглобової області;
  • аномалії зубних рядів.

2. Міогені причини

  1. Гіпертонус м'язів.
  2. Тонічний спазм.
  3. Перевантаження м'язів при жуванні (особливо при схильності жувати на одній стороні).
  4. Підвищене мовне навантаження (більше професійне).

via GIPHY

3. Психогенні причини

1) Перенапруження і нервові стреси, які можуть відбиватися на роботі м'язів обличчя і рухливості суглоба.

Безпосередньо в суглобі нервових закінчень немає, тому він хворіти не може, але можуть бути больові відчуття в області шиї, голови, вух, скронь, здавлювання очей, зубний біль.

Найчастіше ця проблема виникає в дорослому віці та з часом може збільшуватися.

Найгірший варіант розвитку хвороби без будь-якого лікування — це вивих, який не можна вправити, і анкілозування (повне знерухомлення скронево-нижньощелепного суглобу).

При труднощах при відкриванні рота – обов'язково потрібно звернутися до лікаря — нейром'язового стоматолога. Він виявить причину, поставить діагноз і призначить відповідне лікування в залежності від клінічної ситуації.

При проблемах з відкриттям рота зверніться до нейром'язового стоматолога
При проблемах з відкриттям рота зверніться до нейром'язового стоматолога

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Cтавлення жителів Донбасу до української армії дуже змінилося, – боєць 28-ї бригади "Каратель"
сьогодні
7211
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Стоматологія
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
27914
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 21054
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 10254
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 4066
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 22111
Новини
Більше новин
Залиште відгук