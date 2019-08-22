Чому буває складно широко відкрити рот
Іноді у людини виникають труднощі з відкриттям рота. Помовчати, звісно, іноді буває корисно, але не коли це серйозний симптом.
Нейром'язовий стоматолог, ортопед Ігор Красноперов розповів, чому іноді складно відкрити рот.
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1. Проблеми з зубощелепним апаратом
- порушення прикусу;
- неправильно проведене лікування зубів або протезування;
- бруксизм і його наслідки;
- травми щелепного апарату;
- зміщення суглобового диска;
- травми суглобової капсули;
- набряклість внаслідок запальних реакцій в навколосуглобової області;
- аномалії зубних рядів.
2. Міогені причини
- Гіпертонус м'язів.
- Тонічний спазм.
- Перевантаження м'язів при жуванні (особливо при схильності жувати на одній стороні).
- Підвищене мовне навантаження (більше професійне).
3. Психогенні причини
1) Перенапруження і нервові стреси, які можуть відбиватися на роботі м'язів обличчя і рухливості суглоба.
Безпосередньо в суглобі нервових закінчень немає, тому він хворіти не може, але можуть бути больові відчуття в області шиї, голови, вух, скронь, здавлювання очей, зубний біль.
Найчастіше ця проблема виникає в дорослому віці та з часом може збільшуватися.
Найгірший варіант розвитку хвороби без будь-якого лікування — це вивих, який не можна вправити, і анкілозування (повне знерухомлення скронево-нижньощелепного суглобу).
При труднощах при відкриванні рота – обов'язково потрібно звернутися до лікаря — нейром'язового стоматолога. Він виявить причину, поставить діагноз і призначить відповідне лікування в залежності від клінічної ситуації.
При проблемах з відкриттям рота зверніться до нейром'язового стоматолога
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