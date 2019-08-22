Чому буває складно широко відкрити рот

Іноді у людини виникають труднощі з відкриттям рота. Помовчати, звісно, іноді буває корисно, але не коли це серйозний симптом.

Нейром'язовий стоматолог, ортопед Ігор Красноперов розповів, чому іноді складно відкрити рот.

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1. Проблеми з зубощелепним апаратом

порушення прикусу;

неправильно проведене лікування зубів або протезування;

бруксизм і його наслідки;

травми щелепного апарату;

зміщення суглобового диска;

травми суглобової капсули;

набряклість внаслідок запальних реакцій в навколосуглобової області;

аномалії зубних рядів.

2. Міогені причини

Гіпертонус м'язів. Тонічний спазм. Перевантаження м'язів при жуванні (особливо при схильності жувати на одній стороні). Підвищене мовне навантаження (більше професійне).

3. Психогенні причини

1) Перенапруження і нервові стреси, які можуть відбиватися на роботі м'язів обличчя і рухливості суглоба.

Безпосередньо в суглобі нервових закінчень немає, тому він хворіти не може, але можуть бути больові відчуття в області шиї, голови, вух, скронь, здавлювання очей, зубний біль.

Найчастіше ця проблема виникає в дорослому віці та з часом може збільшуватися.

Найгірший варіант розвитку хвороби без будь-якого лікування — це вивих, який не можна вправити, і анкілозування (повне знерухомлення скронево-нижньощелепного суглобу).

При труднощах при відкриванні рота – обов'язково потрібно звернутися до лікаря — нейром'язового стоматолога. Він виявить причину, поставить діагноз і призначить відповідне лікування в залежності від клінічної ситуації.



При проблемах з відкриттям рота зверніться до нейром'язового стоматолога

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