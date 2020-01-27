Чому червоніє шкіра обличчя: 8 неочевидних причин

Багато факторів можуть зробити ваше обличчя червоними, включаючи сонячні опіки, прищі й припливи під час менопаузи. Ось 8 менш очевидних причин червоного обличчя.

Про це повідомляє Американська асоціація дерматологів.

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Які захворювань роблять обличчя надмірно червоним

Себорейний дерматит. Він є поширеним захворюванням шкіри, яке викликає червоний висип, який часто з'являється на обличчі. Він може змусити шкіру виглядати жирною та блискучою. З іншого боку, у деяких, навпаки, шкіра виглядає сухою і лущиться.

Розацеа. Такий стан часто починається зі схильності шкіри до почервоніння (при дотику, дії тепла і холоду і т.д.). Якщо стан прогресує – почервоніння на обличчі триває довше або ніколи не зникає.

Реакція на ліки. Деякі ліки можуть викликати реакцію, схожу на сонячний опік. Використання ліків, таких як гідрокортизоновий (гормональний) крем, довше, ніж призначено, також може викликати неприємну шкірну реакцію.

Судинна сітка. Якщо ви не захищаєте свою шкіру від сонця, шкідливі промені можуть пошкодити її. Згодом ці пошкодження накопичується й в людей з'являються судинні зірочки на обличчі.



Шкіра може червоніти з багатьох причин / germaine-de-capuccini.co.uk

Лімфома. Синдром Сезарі – це тип Т-клітинної шкірної лімфоми (CTCL), яка є рідкісним видом раку. Він теж викликає почервоніння обличчя.

Подразнення шкіри або алергічна реакція. Стан, що називається контактним дерматитом, розвивається тоді, коли шкіра контактує з подразником, який викликає алергічну реакцію та почервоніння.

Псоріаз. Це стан, який змушує організм виробляти нові клітини шкіри за дні, а не тижні. Коли ці клітини накопичуються на поверхні шкіри, ви можете побачити підняті лускаті плями.

Вовчак – аутоімунне захворювання. Це означає, що імунна система вашого організму сприймає частину власного тіла як щось чужорідне й атакує її. Іноді це викликає почервоніння і набряк на шкірі.

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