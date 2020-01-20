Чому чоловіки більше схильні до раку: пояснення генетиків

Відомо, що чоловіки частіше хворіють на онкологічні захворювання, ніж жінки. Проте, чому так відбувається, досі не було відомо. Генетики з'ясували в чому причина.

Нове дослідження міжнародної групи вчених вказує, що ключовим фактором є функціональне порушення генів Y-хромосоми – статевої хромосоми чоловіків, пише EurekAlert.

Читайте також: Створили вакцину, яка повністю виліковує лейкоз

Суть дослідження

У дослідженні брали участь 9 тисяч чоловіків з різними типами пухлин.

Якщо в Y-хромосомі порушувалася функція шести ключових генів, ризики раку збільшувалися,

– зазначають вчені.

Генетики кажуть, що саме ці гени беруть участь у регуляції клітинного циклу, а порушення можуть призвести до розвитку пухлини.

Варто відзначити, якщо копії генів присутні й на Х-хромосомі, і якщо копії мутують в тих же клітинах, то захисні функції проти ракових клітин – втрачаються.

Чоловіки не лише частіше хворіють на онкологічні захворювання, а й перебіг захворювання у них значно гірший, а ризик смертності – вищі,

– відзначив співавтор дослідження Хуан Гонсалес.

Таке розуміння біологічних особливостей між статтями має вирішальне значення для визначення стратегій лікування раку.