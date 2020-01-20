Чому чоловіки більше схильні до раку: пояснення генетиків
Відомо, що чоловіки частіше хворіють на онкологічні захворювання, ніж жінки. Проте, чому так відбувається, досі не було відомо. Генетики з'ясували в чому причина.
Нове дослідження міжнародної групи вчених вказує, що ключовим фактором є функціональне порушення генів Y-хромосоми – статевої хромосоми чоловіків, пише EurekAlert.
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Суть дослідження
У дослідженні брали участь 9 тисяч чоловіків з різними типами пухлин.
Якщо в Y-хромосомі порушувалася функція шести ключових генів, ризики раку збільшувалися,
– зазначають вчені.
Генетики кажуть, що саме ці гени беруть участь у регуляції клітинного циклу, а порушення можуть призвести до розвитку пухлини.
Варто відзначити, якщо копії генів присутні й на Х-хромосомі, і якщо копії мутують в тих же клітинах, то захисні функції проти ракових клітин – втрачаються.
Чоловіки не лише частіше хворіють на онкологічні захворювання, а й перебіг захворювання у них значно гірший, а ризик смертності – вищі,
– відзначив співавтор дослідження Хуан Гонсалес.
Таке розуміння біологічних особливостей між статтями має вирішальне значення для визначення стратегій лікування раку.
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