Чому чоловіки частіше і важче хворіють на COVID-19

Чоловіки хворіють на COVID-19 частіше ніж жінки, і для них захворювання виявляється важчим. Причини цього можуть бути пов'язані з генетикою, статевими гормонами

Науковці переважно наголощують, що в групі ризику перебувають літні люди, та ті, хто має хронічні захворювання, про це пише Fit for Fun.

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Але існує інша категорія вразливих людей, які також сильно реагують на вірус SARS-CoV-2. Це чоловіки. Їх перебіг хвороби частіше виявляється серйознішим.

На користь такого твердження свідчать дані Інституту Роберта Коха (Німеччина): в країні близько 60 відсотків померлих – чоловіки.

Хронічні захворювання. За словами вчених, чоловіки частіше страждають від супутніх захворювань, що впливають на серцево-судинну систему і додатково послаблюють організм. Разом з коронарною інфекцією це призводить до особливо критичного ризику.

Генетика. Також науковці виділяють фактор генетичної різниці двох статей.

На нитки хромосом, якої не вистачає чоловікові (XY) на відміну від жінки (XX), закодовані багато процесів, що захищають організм від окислювального стресу, що роблять протизапальну дію. В цьому відношенні чоловічий організм генетично в невигідному становищі,

– пояснюють дослідники.

Гормони. Наступна причина в тому, що імунна система чоловіків реагує на патогени менш ефективно в порівнянні з жіночою. Коли збудники захворювання потрапляють в організм, з ними борються імунні клітини, які можуть бути специфічними або неспецифічними. Статевий гормон жінок естроген сприяє збільшенню специфічних імунних клітин, і їхня система захисту реагує на патогенні мікроорганізми швидше та агресивніше.

Рівень тестостерону у чоловіків також грає важливу роль. Якщо концентрація гормону недостатня, імунна система пригнічується, інфекції виникають частіше і протікають важче.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

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