Чому чоловіки частіше помирають від раку

Чоловіки на 16 відсотків частіше хворіють на рак, ніж жінки, і на 40 відсотків частіше вмирають. Виявилось, що переважно в цьому винні вони самі.

Дослідження, які проводили по всьому світу, показали, що серед чоловіків найпоширенішими видами раку, які викликають смерть, є пухлини простати, легенів, кишківника, підшлункової залози, сечового міхура, пише Times Now.

Також на тему: 4 найпоширеніших види дитячого раку та їхні симптоми

Вчені відзначають, що насправді немає суттєвої біологічної причини, яка б пояснювала підвищену захворюваність чоловіків на рак в порівнянні з жінками. Цю відмінність вони пов'язують з впливом штучних факторів.



Чоловіки пізно звертаються за допомогою до лікарів /unsplash.com

Чому чоловіки частіше хворіють і вмирають від раку?

Фактори способу життя. За словами медиків, куріння, вживання алкоголю, швидкий набір ваги, відсутність фізичних вправ – все це збільшує ризик розвитку деяких видів раку.

Неуважність до симптомів. Чоловіки схильні закривати очі на свої симптоми – приховувати їх або просто не розпізнавати через незнання. В результаті, коли у них діагностують рак, він може бути на пізній стадії.

Пізня діагностика онкозахворювань у чоловіків фіксується набагато частіше, ніж у жінок. Вони неохоче відвідують лікарів і контактують з ними для отримання консультацій.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.