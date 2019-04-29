Чому чоловіки не зраджують: три причини

Коли ми говоримо про вірність, то помилково стверджувати, що кожен чоловік зраджує, або ж кожен другий. Насправді все залежить від цього чоловіка, його переконань, почуттів до партнера, тощо.

Сексолог-психолог Наталя Касаріна назвала три причини, через які чоловіки не будуть зраджувати.

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1. У нього низька сексуальна конституція

Це означає, що чоловік не потребує цього, йому не хочеться зраджувати. Сексу з дружиною йому більш, ніж достатньо. І навіть якщо повз пройде Моніка Беллуччі, він просто поправить свої окуляри і піде їсти млинці зі сметаною.

За словами психолога, це нормальне явище.

2. Чоловікові страшно

Він не зраджує, тому що йому страшно втратити комфорт. Вийти із зони цього комфорту для нього дорого обходиться.І він не бачить об'єктивних причин ризикувати.

Так, він може дивитися на інших дівчат/жінок та фантазувати у думках, але не більше.

І це теж нормально. Страх – стандартна захисна функція організму.

3. Він так вирішив. Прийняв усвідомлене рішення

Таке рішення приймають дорослі та успішні люди, які самостійно несуть відповідальність за своє життя і вчинки.

Вони приймають це рішення щодо коханої жінки або просто матері своєї дитини, коли може і любові немає, але це його вибір і він його поважає.

І жодні маніпуляції, танці живота, масаж ніг, довгі спідниці, млинці з пирогами, лагідний погляд, нічого! Нічого не вплине на рішення чоловіка зрадити своїй дівчині/дружині. За винятком якщо чоловік цього хоче і може дозволити собі кілька жінок.

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