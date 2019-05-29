Існує така думка, що головним доказом чоловічого оргазму є еякуляція (виділення насінної рідини з сечовипускального каналу). Але це не зовсім вірно.

Існує емоційний і фізіологічний оргазм, а еякуляція – це пік тілесних відчуттів. Що відбувається в душі і мозку у чоловіка, – невідомо.

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Чоловічий оргазм і еякуляція — це не одне і теж, зазначає сексолог Анна Клименко. А з цього випливає, що перевірити справжність оргазму не складно.

Канадські сексологи опублікували результати дослідження, яке показали, що кожен чоловік (вік від 30 років до 64 років), який брав участь в їх опитуванні, хоч раз в житті імітувати оргазм.

Так що так, чоловіки теж симулюють. Не всі, але рідко. І абсолютно точно не на постійній основ.

Чому чоловіки симулюють оргазм

1) Щоб не образити або розчарувати партнерку.

2) Щоб не мучити партнерку занадто довгим сексом в разі, коли закінчити не виходить.

3) Для приховання небажання займатися сексом.

І у більшості випадків чоловік готовий зобразити що завгодно, аби тільки не довелося півночі пояснювати жінці, що пішло не так.

Головне потрібно зрозуміти — не варто шукати винних. Їх просто може не бути, або обидва партнери винні у цьому — хтось не виклався на повну, хтось вічно незадоволений, хтось хоче зберегти відносини, а хтось прагне якомога швидше все закінчити.

Якщо ви відчули, що чоловік імітує оргазм, не потрібно йому дорікати, не потрібно загострювати на цьому увагу і тим більше не варто намагатися довести його до екстазу.

Оптимальний варіант – поговорити і з’ясувати про його таємні фантазії й бажання, розпитати, що йому більше подобається в сексі і реалізувати ці мрії.

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