Чому чоловіки живуть менше за жінок: у ВООЗ назвали причини

Всесвітня організація охорони здоров'я щороку досліджує статистику людства. У 2019 році вона присвячена питанню різниці тривалості життя чоловіків та жінок.

Експерти підготували доповідь та оприлюднили її 4 квітня, пише видання Der Spiegel.

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Згідно з прогнозами вчених, у 2017 році народиться 141 мільйон дітей. При цьому перевага буде на боці чоловічої статі: народиться 73 мільйонів хлопчиків і тільки 68 мільйонів дівчаток. На сьогодні чоловіки доживають до 70 років, а жінки – до 74.

Інший висновок свідчить: жінки довше залишаються здоровими. Так, за даними ВООЗ, що народилися в наш час жінки мають міцне здоров'я в середньому майже до 65 років, в той час як чоловіки зможуть зберегти своє здоров'я протягом 62 років.

Третім висновком стали різні причини, які в тій чи іншій ситуації призводять до смерті чоловіків. Серед них – рак легенів, ДТП та ішемічні хвороби серця. Статистика свідчить: 33 з 40 найбільш частих причин смерті сильніше впливають на чоловіків. Експерти відзначили, що іноді на тривалість життя може вплинути і генетична схильність. За їх словами, жінки мають сильнішу імунну систему.



Жінки мають сильнішу імунну систему, – ВООЗ

Чоловіки також частіше працюють у транспортній сфері. Для них ризик загинути в ДТП починаючи з 15 років більш ніж у два рази перевищує такий ризик у жінок.

Також дослідники встановили, що тривалість життя залежить від розвиненості країни, в якій проживає людина. В першу чергу це пов'язано з протіканням вагітності. Так, в країнах з низьким рівнем доходів під час вагітності або пологів помирає кожна 41-та жінка, в той час як в розвинених смертність припадає на одну з 3500 жінок.

Якщо чоловіки і жінки страждають від одних і тих же захворювань, то чоловіки, зазвичай, пізніше звертаються по допомогу, що, серед іншого, призводить до розвитку у них ускладнень. У результаті цього чоловіки частіше помирають, наприклад, від СНІДу.

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