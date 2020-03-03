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Чому денний сон літніх людей може бути тривожним сигналом

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Небезпека сну вдень / unsplash.com

Літнім людям, які дрімають вдень, може загрожувати низка серйозних захворювань, зокрема: діабет, рак та високий кров'яний тиск.

У дослідженні взяло участь 10 930 дорослих людей. Відомо, що 34% з них були віком від 65 років, повідомляє Medical Xpress.

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З інтервалом у 3 роки, дослідники двічі опитали учасників дослідження у телефонному режимі. 

Дослідження виявило, що люди, які сповістили про денний сон під час першого опитування, вдвічі частіше хворіли на рак та мали підвищений ризик розвитку діабету чи високого артеріального тиску у 2,3 рази (у порівнянні з тими, хто не спав вдень).

Натомість з 840 людей, які повідомили про денний сон під час першого інтерв'ю – 6,2%, захворіли на діабет та 2,4% на рак. А ось серед тих учасників дослідження, які не спали вдень, на діабет захворіли 2,9%, а на рак – 0,8%.


Якщо бабуся або дідусь часто сплять вдень – необхідно звернути увагу на стан їхнього здоров'я / Unsplash

Загалом люди, які лише під час другого опитування зізналися, що дрімають вдень, на 50% частіше мали хвороби опорно-рухового апарату та сполучної тканини: артрит, тендиніт, вовчак тощо. 

Літні люди, які двічі поспіль повідомляли про денний сон, мали більший ризик розвитку серцевих захворювань у 2,5 рази. 

Важливо, що результати залишилися тими ж навіть після того, як дослідники врахували й інші фактори, які можуть впливати на денну сонливість.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання Онкозахворювання Діабет дослідження
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