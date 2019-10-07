Чому депресія настільки небезпечна і як її подолати

Депресія стала цього року основною темою роботи Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ). За даними цієї організації, у світі понад 300 мільйонів людей страждають депресією. А це означає, що захворювання росте за надшвидкими темпами. І займає перше місце у рейтингу втрати працездатності людей.

Депресію можна назвати пандемією ХХІ століття, адже це захворювання надзвичайно поширене і притаманне людям на всіх континентах.

Що таке депресія?

Депресію можна порівняти із пожежею, яка відбувається у нашій голові. Поступово вона спалює те, що раніше приносило задоволення, залишаючи тільки відчуття пустки та печалі. Вона впливає на думки, емоції, мислення і наносить шкоди буденній діяльності людини.

Депресія – це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього захворювання людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

Читайте також: Які продукти згубно посилюють депресію в людей

Симптоми депресії

У людей, які страждають цим захворювання зазвичай присутні кілька з цих симптомів:

Нестача енергії – людина відчуває, що не має сили робите те, з чим раніше не було ніяких клопотів. Відчуття безсилля навіть в тих речах, які раніше приносили задоволення.

Апетит – може бути також втрата смаку. Або ж і навпаки – поїдання, «заїдання» їжею проблем. Втрата ваги чи швидке набирання маси у короткі терміни.

Труднощі зі сном – проблеми із засинанням, нічні напливи думок, що не дозволяють заснути. Раннє прокидання, що повторюється. Або ж навпаки, постійна сонливість і бажання спати протягом робочого дня.

Тривога – відчуття, що може трапитись щось погане без обгрунтованих доказів. Метушливість та надмірне занепокоєння.

Зниження концентрації та проблеми із пам’яттю. Людині все важче виконувати буденну і вже давно відому роботу, постійне відволікання і як наслідок – забудькуватість. Важко згадати, що хотів зробити і що робив перед тим. Про що був фільм, який переглянув негайно, які вказівки до роботи дав шеф. Про що щойно запитував сусід чи колега на роботі.

Нерішучість та почуття провини з відчаєм. Під час депресії спостерігається відчуття власної безпомічності, напливи думок "я нічого невартий", "я невдаха", "краще було цього не робити, і так зразу знав, що не вдасться". Можливий відчай і відчуття внутрішньої пустоти. Також думки про заподіяння собі шкоди або навіть самогубство.

Часто у людей, які страждають на депресію, є і фізичні скарги, зокрема, біль незрозумілого походження. Що в свою чергу призводить до походів до різних лікарів, значні витрати на обстеження і зовсім не потрібне лікування.



Симптоми депресії: нестача енергії, порушення сну, тривога

Чим небезпечна депресія?

Ця підступна хвороба руйнує стосунки, перешкоджає нормально працювати і може призвести навіть до втрати роботи. Найгірше, що через депресивне мислення людина не відчуває простих, але таких потрібних радостей.

Зрештою, накопичення проблем, відсутність позитиву і підтримки з боку рідних та близьких , а також відсутність кваліфікованої допомоги може призвести до ще більшої руйнівної поведінки, а навіть і самогубства.

Депресія – не прояв слабкості

На превеликий жаль в багатьох країнах світу і, зокрема, в Україні, звернення за допомогою до психолога, психотерапевта чи психіатра розцінюється свого роду як "невдача". Що в свою чергу призводить до того, що на людину, яка страждає депресією, навішують соціальні ярлики. Часто, це пов’язано з елементарною нестачею знань.

Причини депресії

Депресія не вибирає і може "інфікувати" будь-кого. Не рідко, вона розвивається в результаті складної взаємодії кількох факторів. Для прикладу, генетичний, тобто депресія була у батька чи мами.

Часто фізичні зміни в організмі можуть супроводжуватися і психічними змінами. Медичні захворювання, такі як інсульт, інфаркт, рак, хвороба Паркінсона, і гормональні порушення можуть збільшити ризик розвитку депресії. Доволі часто в осіб, котрі хоча б раз переживали депресію, є високий ризик виникнення повторення недуги.

Також стресові події у нашому житті служать добрим грунтом для депресивного настрою. Це може бути втрата близької людини, фінансові проблеми, стосунки з коханими.

Мала кількість чи відсутність соціальної підтримки, ізоляція, алкоголь також є факторами розвитку цієї хвороби.

Захворювання не вибирає статі. Хоч за даними ВООЗ, депресія частіше спостерігається у жінок. Проте більший ризик до самоушкодження мають чоловіки.

Також вона не дивиться на вік, оскільки може розвинутись навіть у дітей.

Читайте також: Вчені знайшли ген, пов'язаний з депресією

Лікування депресії

Якщо ви помітили кілька із згадуваних вище симптомів у себе або у близьких – слід звернутись до фахівця.

Цією хворобою займаються психологи, психотерапевти і психіатри. Вони визначать ступінь захворювання і підберуть найкраще лікування депресії.

Це може бути психотерапія чи використання медикаментів, відомих як антидепресанти. Або ж поєднання цих двох способів.

В цілому світі, як і в Україні, добре зарекомендувала себе когнітивно-поведінкова психотерапія (КПТ). Постійно тривають дослідження цього методу. Для прикладу, за даними журналу "НЕЙРОNEWS", ризик повторного епізоду у пацієнтів, які пройшли і завершили КПТ, є дещо нижчий, ніж в осіб, що застосовували і завершили терапію антидепресантами.

Що таке КПТ?

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є одним із сучасних провідних і науково обгрунтованих видів психотерапії. Вона містить у собі поєднання когнітивної терапії та поведінкової терапії. Когніції – це те, як людина інтерпретує певні події. Тому головним залишається не те, що трапилось , а те як людина це сприймає.

Більше кількох сотень років тому філософ Епіктет описав це так: "Люди реагують не на події як такі, а на ті значення, які вони надають подіям".

Тому терапевт допомагає людині змінити когніції і як наслідок – по-іншому відчути себе. Поведінкова ж терапія показує те, що наші дії часто впливають на емоції і думки. Тому змінюючи дії, можемо також міняти думки та емоції.

Цікавим є той факт, що КПТ може бути застосована не лише у кабінеті терапевта. Її часто практикують онлайн.



Як вийти з депресії

Що робити, якщо у вас депресія

Наводимо кілька рекомендацій ВООЗ про те, що робити, коли вам здається, що у вас депресія:

– Поділіться вашими почуттями з людиною, якій ви довіряєте. Більшість людей відчувають себе краще після розмови з кимось, хто турбується про них.

– Продовжуйте займатися тими речами, які приносили вам задоволення до хвороби.

– Уникайте самоізоляції. Залишайтеся в контакті з сім'єю і друзями.

– Регулярно займайтеся фізичними вправами, навіть якщо це невелика піша прогулянка.

– Дотримуйтеся здорового режиму харчування і сну.

– Прийміть той факт, що у вас, можливо, депресія і відповідним чином скоректуйте свої очікування. У такому стані у вас може не бути сил, щоб робити всі речі в тому ж обсязі, що і раніше.

– Уникайте або виключіть вживання алкоголю та утримайтеся від використання заборонених психотропних або наркотичних засобів, оскільки вони можуть лише погіршити депресію.

– Якщо у вас з'явилися думки про самогубство, негайно зверніться до будь-кого за допомогою.

Пам'ятайте: депресія піддається лікуванню. Якщо вам здається, що у вас депресія, зверніться за допомогою до фахівця. Для початку доречно звернутися до дільничного чи сімейного лікаря.

Автор: Катерина Катращук