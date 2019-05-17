Чому детектор брехні – брехня

Ви помітили що останнім часом на ТБ з'явилось багато програм із застосуванням детектора брехні, політики на кожному кроці кричать про поліграф, але сучасна психіатрія вважає цей прилад профанацією.

Цінність детектора брехні спростована на його батьківщині – у США. Відомий психолог і психіатр Девід Лікен першим провів наукові дослідження з поліграфом в 1974 році.

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Чому поліграф не працює?

Детектор брехні не тільки не виявив винних – гірше: апарат дав багато хибних позитивних результатів, тобто звинуватив невинних.

"Псевдонаука", – наголосив Лікен, який більш ніж по 50 справах в судах протестував проти використання результатів дослідження на детекторі брехні як доказ.

Його виступ перед Американським Конгресом призвів до того, що в 1988 був прийнятий Закон про захист працівників від досліджень на поліграфі. З того часу приватні підприємства не мають права обстежувати своїх співробітників на детекторі брехні, але американська влада продовжує це робити.

Фізіологічні параметри, заміряні апаратом, нічого не значать: людина, яка боїться незаслужених звинувачень, буде пітніти так само сильно, як людина, яка боїться викриття.

Також варто розуміти, що ефективність поліграфа неможливо перевірити за допомогою подвійного контрольованого експерименту, як це робиться, наприклад, в медицині. Адже поліграф лише фіксує фізіологічні показання, а висновок про те, бреше людина чи ні, робить вже сам поліграфолог. А людям властиво помилятися, навіть якщо вони цього не хочуть.

Коли поліграф може бути корисним?

Більш корисним один з варіантів поліграфа, який заснований на виявленні спогадів, також має назву "тест прихованої інформації" (Concealed Information Test). Ним перевіряють чи володіє досліджувана особа інформацією, яка відома тільки злочинцеві та поліції.

Підозрюваному пропонується низку питань. Наприклад, ви показуєте п'ять картинок із зображеннями вогнепальної зброї або картинки із зображеннями автомобілів певних кольорів. Ідея полягає в тому, що обвинувачений, який теж підключений до поліграфа, дасть іншу фізіологічну реакцію, коли впізнає картинку із зображенням предмета, що має відношення до вчинення злочину.



Поліграф не вважають доказом у сіді в більшості країнах

При цьому ймовірність звинувачення невинної людини при одному питанні становить 20%. А при використанні п'яти питань, коли ймовірності перемножуються, становитиме менш як 0,03%.

Також поліграф – це відмінний спосіб залякати людину або ввести її в оману. Наприклад, при прийнятті на роботу він дуже добре відлякує нечесних або несерйозних кандидатів. Люди дізнаються, що буде поліграф, який "неможливо обдурити", і ті, у кого є "скелети в шафі", не приходять на співбесіду, звільняючи місце чесним і цілеспрямованим.

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