Чому діти показують свої статеві органи та коли варто насторожитися

У віці до 5 років дитина проживає етап статевої самосвідомості та вчиться визначати, хто вона – хлопчик чи дівчинка, і чим відрізняються хлопчики від дівчаток.

Сексолог Ольга Василенко зазначила: у діях дитини, які стосуються інтересу щодо будови двох статей, немає нічого сексуального.

Читайте також: Як вберегти дитину від ожиріння з перших днів життя

Це дорослі не можуть зрозуміти, чому хлопчик підглядає за мамою, задирає футболку щоб подивитися на груди і з цікавістю дивиться на зміну підгузка молодшої сестрички.

Так само, як і дівчатка спостерігають за хлопчиками й намагаються зрозуміти, чим вони відрізняються.

Такі дії є нормальними. Це важливий етап, який повинна прожити кожна дитина. Іншими словами, кожна дитина наживо повинна побачити статеві органи іншої статі та зрозуміти різницю будови.

Сексолог зазначає, що це не раннє пробудження сексуальності та збочення і батькам не варто перейматися.

Кожна дитина дивилася у цьому віці на геніталії, щоб зрозуміти різницю будови чоловіка та жінки.

Коли цей інтерес може зашкодити

Зазвичай достатньо кілька разів подивитися на геніталії іншої статі, щоб приборкати інтерес. Бити на сполох треба тоді, коли дитина просить показати геніталії регулярно протягом тривалого часу, імітує в грі секс і змушує іншу дитину з ним грати в секс.

Як потрібно реагувати дорослим

Батькам до цього потрібно спокійно ставитися, не кричати, карати чи висміювати. Поясність різницю будови чоловіки і жінки, показати картинки з прикладами за віком дитини.

Не думайте, що це ненормально. Якщо ви будете влаштовувати скандал, то це може вплинути на психіку дитини. Вона буде думати, що статеві органи – щось брудне та заборонене. Також можуть виникати психічні проблеми, якщо батьки будуть показувати свою надто набожну поведінку.

Тому, якщо діти просять показати статеві органи один одного, то у цьому немає нічого страшного та небезпечного, це здоровий інтерес.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.