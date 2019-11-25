Чому дітям категорично не можна витрушувати воду з вух

Нас з дитинства вчили – аби позбутися води у вухах, потрібно потрясти головою та пострибати на одній нозі. Проте виявилось, що в такому випадку діти ризикують отримати травму мозку.

До такого висновку прийшли вчені з Корнелльського університету і Віргінського політехнічного інституту в США, повідомляє Phys.Org.

Варто знати: Синдром СДУГ: коли діти не просто гіперактивні, а потребують лікування – Супрун

У своїй роботі в першу чергу ми зосередилися на швидкості, необхідній для виведення води з вушного каналу,

– розповідає один з авторів дослідження Ануджа Баскота.

Фахівці опиралися на результати експериментів і теоретичної моделі. Вони виявили, що поверхневий натяг рідини є ключовим моментом у застрягання води у вушних каналах.

Фахівці визначили силу критичної швидкості під час експерименту, використовуючи скляні гідрофобні трубки та тривимірні моделі вушних каналів.

Вони визначили, що якщо дитина трясе головою, аби витрусити воду з вух, критична швидкість в 10 разів перевищує силу тяжіння, що може призвести до пошкодження мозку.

Вчені пояснили, чому дорослі люди не можуть отримати травми мозку через цей процес. Річ у тім, що у дорослих діаметр слухового проходу значно більший, ніж у дітей.

Що ж робити, якщо дитині у вухо потрапила вода

Для безпечного виведення рідини з вуха, науковці порадили закапати у вухо кілька крапель спирту чи оцту.

Ці речовини розірвуть невидиму плівку, яка утворюється через поверхневий натяг і вода витече сама по собі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.