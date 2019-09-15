Чому дітям не можна переїдати: пояснення вчених

Науковці провели дослідження, згідно з якими виявилось, що діти, які мають нездорові харчові звички, в підлітковому віці мають чимало проблем.

Вчені зазначають, що нездорові звички в дитинстві пов’язані з анорексією і переїданням у підлітків.

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Неправильна харчова поведінка в дитинстві – формує особистість схильну до різних психологічних та харчових розладів.

Зокрема, якщо дитина метушиться під час їжі – в майбутньому вона може бути схильною до нервової анорексії, а переїдання загрожує булімією та ожирінням.

Також результати виявили, що молодь, яка переживала в дитинстві, на 6% частіше хворіла на харчові розлади в пізньому підлітковому віці.



Психологічне здоров'я дитини – основа її міцного здоров'я в майбутньому

Отримані дані можуть допомогти вивченню харчових розладів та їх запобіганню.

Вчені відзначають, що розлади харчової поведінки відносяться до складних та таких, що важко піддаються лікуванню. Адже, вони формуються під впливом біологічних, екологічних, психологічних та поведінкових факторів.