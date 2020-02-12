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Чому евакуацію українців з Уханю відкладають: пояснення експерта

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Пройти карантин в Україні погодилась 51 людина, серед них – одна дитина. Натомість у МОЗ розповіли, що евакуація людей з китайського міста Ухань – епіцентру спалаху коронавірусу, затримується через те, що люди начебто не були згодні підписувати згоду на вивезення. Не виключено, що з затримкою пов'язані технічні питання.

Україна не була готова оперативно зреагувати, але діє послідовно. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з питань охорони здоров'я Олександр Торгун.

До теми – Спалах коронавірусу: евакуація українців з Уханю не відбулася

Він розповів, що евакуаційні заходи повинні унеможливити ризики розповсюдження хвороби. На його думку, ми маємо слідувати всім світовим практикам. А підписання згоди – це обов'язковий крок, щоб проводити карантинні заходи.

 
Олександр Торгун –  експерт з питань охорони здоров'я
"Ми маємо евакуювати людей. Також ми повинні забезпечити їм перебування в карантинній зоні, в безпеці. Треба бути готовими прийняти їх і забезпечити на певний момент ізоляцію кожної людини в окремій палаті і під наглядом спеціалістів".

Експерт також додав, що Україна – одна з останніх країн, що евакуйовує своїх громадян. А сам порядок евакуації пов'язаний з участю медіа і висвітленням цих подій.

На думку Торгуна, МОЗ зробив комплекс заходів, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. А затримки в евакуації громадян України з Уханю можуть бути пов'язані з технічними питаннями.

"Має бути дорожня карта. Нам треба забрати своїх громадян і залишити на 14 днів під наглядом, а потім їх відпустити. Цим не треба спекулювати, а просто якнайшвидше це зробити," – додав Торгун.

Також експерт наголосив, що всі евакуйовані громадяни мають проходити однакову процедуру.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Коронавірус 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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