Чому евакуацію українців з Уханю відкладають: пояснення експерта

На думку Торгуна, МОЗ зробив комплекс заходів, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. А затримки в евакуації громадян України з Уханю можуть бути пов'язані з технічними питаннями.

"Має бути дорожня карта. Нам треба забрати своїх громадян і залишити на 14 днів під наглядом, а потім їх відпустити. Цим не треба спекулювати, а просто якнайшвидше це зробити," – додав Торгун.

Також експерт наголосив, що всі евакуйовані громадяни мають проходити однакову процедуру.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу