Чому хитається зуб і що робити

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Рухливість зубів: причини, лікування та профілактика
Рухливість зубів: причини, лікування та профілактика / Фото з вільних джреле

Рухливість зубів — одна з найпоширеніших стоматологічних проблем, з якою стикаються багато людей, особливо в літньому віці.

Нерідко рухливість зубів є передвісником більш серйозних порушень, тому відкладати візит до стоматолога не варто.

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Лікар-пародонтолог, хірург-імплантолог Аліна Сітдікова зазначає: рухливість зубів поділяється на фізіологічну і патологічну.

Фізіологічна рухливість проявляється в амортизації зуба при жувальної навантаженні, яка передбачена природою.

Патологічна рухливість може бути спричинена такими факторами:

  • Запалення ясен (гінгівіт) - найчастіше це пов'язано з поганою гігієною, але також може бути спровоковано загальними соматичними захворюваннями, шкідливими звичками, гормональними збоями;
  • Травма зуба;
  • Бруксизм (скрегіт зубами уві сні);
  • Неправильний прикус;
  • Відсутність одного або декількох зубів;
  • Пародонтит — найпоширеніша причина, яка дуже часто виникає через запущеного гінгівіту;
  • Стан після ортодонтичного лікування.

Неправильний прикус може призвести до рухливості зубів
Неправильний прикус може призвести до рухливості зубів

Ступені патологічної рухливості

1. ступінь – зазвичай пов'язана з початком запаленням, рухливість в межах 1-1,5 мм в одному напрямку;

2. ступінь – рухливість у двох напрямках понад 1 мм.

3. ступінь — рухливість зуба в усіх напрямках (ротація зуба).

Деякі лікарі виділяють четвертий ступінь рухливості, але за класикою їх всього три.

Як діагностується рухливість зубів

– Мануально – стоматологом на прийомі;

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– За допомогою рентгену;

– Спеціальними апаратами для визначення рухливості.

Як лікувати рухливість зуба

1. Для початку потрібно зняти наліт, лікувати запалення (сюди включені чистки, кюретаж, лазерна обробка кишень, тощо.

2. Після чого лікар призначає медикаментозне лікування (протизапальна терапія, іноді антибіотики або плазмотерапія – все місцево);

3. Також можуть застосовуватися різні види шинування.

Профілактика рухливості зубів тільки одна – регулярно відвідувати стоматолога.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Стоматологія
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