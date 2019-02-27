Чому хропить дитина та чим це небезпечно
У дітей в 99,9% випадків гучне нічне дихання і хропіння пов'язані зі збільшеними аденоїдами (розростання носоглоткового мигдалика – верхня частина горла за носом).
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла Юлія Шукліна, лікар-оториноларинголог, керівник напряму хірургії голови та шиї ММ "Добробут".
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Водночас бувають ситуації, коли дитина раптово починає хропіти або погано дихати однією половиною носа. Така ситуація пов'язана з чужорідним тілом в носі (діти часто засовують собі в ніс монетки, частини рослин, намистинки та інші предмети).
Хропіння у дітей може виникати через посторонні предмети у носу
При різкому порушенні носового дихання через одну половину носа треба терміново звертатися за допомогою, оскільки чужорідне тіло може травмувати слизову оболонку носа і викликати кровотечу або просунутися далі по дихальних шляхах і потрапити в трахею та бронхи.
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