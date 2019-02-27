Чому хропить дитина та чим це небезпечно

У дітей в 99,9% випадків гучне нічне дихання і хропіння пов'язані зі збільшеними аденоїдами (розростання носоглоткового мигдалика – верхня частина горла за носом).

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла Юлія Шукліна, лікар-оториноларинголог, керівник напряму хірургії голови та шиї ММ "Добробут".

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Водночас бувають ситуації, коли дитина раптово починає хропіти або погано дихати однією половиною носа. Така ситуація пов'язана з чужорідним тілом в носі (діти часто засовують собі в ніс монетки, частини рослин, намистинки та інші предмети).



Хропіння у дітей може виникати через посторонні предмети у носу

При різкому порушенні носового дихання через одну половину носа треба терміново звертатися за допомогою, оскільки чужорідне тіло може травмувати слизову оболонку носа і викликати кровотечу або просунутися далі по дихальних шляхах і потрапити в трахею та бронхи.

Лікар- оториноларинголог Юлія Шукліна “ Бувають і інші небезпечні для життя дитини ситуації: у нас був випадок, коли малюк засунув в ніс маленьку батарейку. Батьки не відразу звернули увагу, і батарейка почала розкладатись, в результаті у малюка, крім проблем з носовим диханням, було ще й отруєння хімічними речовинами ”.

Детальніше про хропіння у дорослих та дітей – читайте у матеріалі.

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