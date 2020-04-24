Чому хворих на COVID-19 лікарів відправляють у відпустки, а не на лікарняний: коментар Ляшка

У головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка запитали, чому взагалі є такі випадки, коли хворих коронавірусом лікарів відправляють або просто у відпустку, або у відпустку "за власним бажанням".

На це питання відповідав Ляшко у студії "Право на владу" ввечері 23 квітня.

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Це питання проговорене. Ми будемо з'ясовувати, чому деякі керівники закладів охорони здоров'я досі не повідомили Держпраці про те, що у них є випадки професійного захворювання, і не провели розслідування,

– відповів Ляшко.

І пояснив, чому тут мовиться саме про професійне захворювання та до чого тут Держпраці:

Інфікування коронавірусом медичного працівника слід розглядати як професійне захворювання.

Про кожен такий випадок керівник медзакладу зобов'язаний повідомити до Державної інспекції з питань праці.

Кожен випадок захворювання медпрацівника на коронавірус мають розслідувати.

І якщо буде встановлено зв'язок захворювання медпрацівника з наданням медичної допомоги, тобто з виконанням професійних обов'язків, то такому медпрацівнику встановлять випадок професійного захворювання з виплатою певних пільг та компенсацій,

– наголосив Віктор Ляшко.

Отже, як підсумував головний санітарний лікар України, проблема лікарняних для медпрацівників, хворих на COVID-19, не є проблемою відсутності якоїсь інструкції – проблема у відсутності повноцінного звітування медзакладів до Держпраці.

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