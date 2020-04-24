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Чому хворих на COVID-19 лікарів відправляють у відпустки, а не на лікарняний: коментар Ляшка

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Інфікування коронавірусом лікаря – це професійне захворювання / Ілюстративне фото (pixabay)

У головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка запитали, чому взагалі є такі випадки, коли хворих коронавірусом лікарів відправляють або просто у відпустку, або у відпустку "за власним бажанням".

На це питання відповідав Ляшко у студії "Право на владу" ввечері 23 квітня.

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Це питання проговорене. Ми будемо з'ясовувати, чому деякі керівники закладів охорони здоров'я досі не повідомили Держпраці про те, що у них є випадки професійного захворювання, і не провели розслідування,
– відповів Ляшко.

І пояснив, чому тут мовиться саме про професійне захворювання та до чого тут Держпраці:

  • Інфікування коронавірусом медичного працівника слід розглядати як професійне захворювання. 
  • Про кожен такий випадок керівник медзакладу зобов'язаний повідомити до Державної інспекції з питань праці.
  • Кожен випадок захворювання медпрацівника на коронавірус мають розслідувати.

І якщо буде встановлено зв'язок захворювання медпрацівника з наданням медичної допомоги, тобто з виконанням професійних обов'язків, то такому медпрацівнику встановлять випадок професійного захворювання з виплатою певних пільг та компенсацій,
– наголосив Віктор Ляшко.

Отже, як підсумував головний санітарний лікар України, проблема лікарняних для медпрацівників, хворих на COVID-19, не є проблемою відсутності якоїсь інструкції – проблема у відсутності повноцінного звітування медзакладів до Держпраці. 

Чому в Україні досі не запровадили електронні лікарняні: відповідь МОЗ – у матеріалі 24 каналу.

Коронавірус в Україні: графік та мапа поширення

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Здоров'я Віктор Ляшко Лікування Лікарня Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина
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