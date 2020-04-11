Чому хворих на пневмонію почали перевіряти на коронавірус: відповідь МОЗ

МОЗ змінило алгоритм щодо тестування хворих на коронавірус. Перевірятимуть усіх з діагнозом пневмонія, навіть летальні випадки.

Мінохорони здоров'я хоче збільшити кількість тестувань на коронавірусну хворобу. Саме тому на COVID-19 перевірятимуть усіх з діагнозом пневмонія.

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Селекційний матеріал відібрали навіть у померлих людей, яким раніше діагностували запалення легень, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві.

Раніше не усі хворі на пневмонію підпадали під алгоритм тестування, тому не у всіх хворих забирався матеріал для досліджень. Зараз, задля уникнення дублювання поєднання різних інфекцій, вирішили тестувати усі пневмонії, які діагностовано,

– пояснив Ляшко.

Станом на 11 квітня в Україні зафіксовано 2513 випадків захворювання на коронавірус. З них 73 людей померло, а 79 одужали.