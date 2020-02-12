Чому хворих не довозять в лікарні живими: відповідь Скалецької

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька розкрила подробиці того, як триває в Україні реформа екстреної медичної допомоги і що очікувати у 2020 році.

Про це Зоряна Скалецька розповіла в інтерв'ю журналістам 24 каналу. За її словами, реформа екстреної медичної допомоги триває з 2012 року, а у 2020 році МОЗ хоче завершити її.

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Скалецька зазначила, що на обробку дзвінка має йти максимум до хвилини. Друге, що має бути забезпечено для покращення роботи екстреної медичної допомоги, це доїзд та стан машин.

"Ми плануємо витратити один мільярд на закупівлю машин. При цьому, розуміємо: цього буде ще недостатньо для всієї країни. Але також спілкуємось щодо цього з місцевими владами. По-третє, стан доріг. До тих лікарень, куди має їхати машина, повинна бути зроблена дорога", – зауважила голова МОЗ.

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Скалецька додала, що одним з важливих компонентів також є приймальне відділення і те, щоб у лікарні було достатньо обладнання і медикаментів.



Як триває реформа екстреної медичної допомоги в Україні

Додамо, Міністерство охорони здоров'я України розпочало перший етап трансформації екстреної медичної допомоги у травні 2019 року, ухваливши нову концепцію розвитку. Тоді на посаді голови МОЗ була Уляна Супрун, яка вважала, що зміни мають покращити якість та доступність екстреної допомоги та підвищити престижність роботи працівників цієї сфери, зокрема і забезпечити їм гідну оплату праці.

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