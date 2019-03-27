Чому хворіють діти, які не контактують з хворими

Багато батьків, із суворим виразом обличчя, запитують, як так виходить, що дитина, яка не ходить в дитячий сад і майже не з'являється на вулиці, постійно хворіє?

Хоч батьки можуть навіть не робити ніяких помилок: не давати ніяких фуфломіцінів, постійно провітрюють та зволожують кімнату, розповів лікар Євгеній Щербина.

Читайте також: Що можна та чого не варто робити після щеплення

Справа в тому, що діти заражаються вірусами не тільки від чужих, хворих дітей, а й від власних, родичів. Більшість дорослих за все своє життя вже встигли перехворіти і накопичити антитіла до більшості вірусів з групи ГРВІ.



Діти можуть заражатись від родичів, які є носієм вірусу

Тому, в разі потрапляння одного з них на слизову оболонку носа, захворювання не розвивається, але вірус продовжує перебувати там ще досить довго – від декількох днів, до декількох тижнів.

І в той момент, коли (зовні абсолютно здорова) мама цілує свого (зовні абсолютно здорового) малюка, як раз і відбувається передача нового вірусу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.