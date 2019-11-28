Чому хвороби розвиваються разом з людством: відповідь вчених

Деякі мутації допомагають нам боротись зі смертельними інфекціями, проте й роблять нас схильними до інших запальних і аутоімунних захворювань.

Дослідники вивчили популяції європейського та африканського походження, аби з'ясувати, чому людство завжди супроводжують хвороби, повідомляє Medical Xpress.

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Негативні побічні ефекти змін в імунній системі кожної популяції – порівняно недавнє відкриття. Тепер, коли ми живемо значно довше, ми спостерігаємо наслідки тих інфекцій, від яких страждали наші предки.

У минулому тривалість життя людей була набагато меншою, тому деякі з аутоімунних захворювань, які можуть з'явитися в другій половині життя, були не настільки актуальні,

– розповідає автор дослідження Хорхе Домінгес-Андрес.

Імунологи та біологи зібрали дані генетичних, імунологічних, мікробіологічних і вірусологічних досліджень та визначили, як змінилась ДНК людей в різних спільнотах. Адже в той самий момент, як люди набували імунітет від якоїсь хвороби, життя ускладнювалось розвитком інших захворювань.



Імунітет постійно еволюціонує разом з людством

Нині потомки євразійської раси із залишками ДНК неандертальця набувають стійкість до ВІЛ-1 і стафілококової інфекції, проте стають вразливими до алергії, астми та полінозу.

Малярійний паразит Plasmodium sp. заразив африканське населення ще мільйони років тому. Згодом еволюційні процеси зробили своє – у деяких людей відбулась мутація ДНК, що зробило їх стійкими до цієї інфекцій.

Проте разом з тим африканці стали схильними до розвитку діабету чи серцево-судинних захворювань в старшому віці.

Здається, що існує баланс. Люди еволюціонують та постійно захищаються від хвороб. Але ми не можемо зупинити хворобу, тому вигода, яку ми отримуємо з одного боку, робить нас більш чутливими з іншого боку,

– додає Домінгес-Андрес.

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