Чому інфекції у холодну пору такі смертоносні: назвали причину

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Чому інфекції у холодну пору такі смертоносні
Чому інфекції у холодну пору такі смертоносні / emeraldcoasturgentcare.com

Американські вчені з'ясували чому люди частіше заражаються і вмирають від грипу в зимові місяці – цьому сприяє низька вологість.

Експерти провели дослідження над генетично модифікованими мишами, пише YaleNews.

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Всі гризуни перебували в камерах з однаковою температурою, але з нормальною або низькою вологістю. Після цього їх заражали вірусом грипу А.

Експеримент показав, що низька вологість знижує ефективність, з якою війки на поверхні клітин дихальних шляхів видаляють вірусні частинки та слиз.

Також зменшувалася здатність клітин в легенях відновлювати пошкодження, які спричинені патогенами.

При цьому у мишей у камерах з низькою вологістю спостерігалися порушення в роботі вродженого імунітету, що характеризується виробленням інтерферонів та інших сигнальних з'єднань. Останні попереджають інші клітини про віруси.

Для полегшення симптомів грипу та прискорення одужання вчені радять збільшити вміст водяної пари в повітрі в приміщенні за допомогою зволожувачів.

via GIPHY

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове життя Грип в Україні Інфекція
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