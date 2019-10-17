Чому коли ми голодні, їжа смачніша

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Чому коли ми голодні, їжа смачніша
/ pixabay.com

Ви, напевно, помічали, що коли голодні, їжа смакує краще. Навіть нелюбимі страви здаються смачними. Чим пояснюється такий феномен, розповіли вчені.

Національний інститут фізіологічних наук у Японії провів дослідження, яке свідчить, що голодування робить смак їжі солодшим, а забезпечують такий ефект специфічні нервові ланцюги.

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Вчені досліджували білок AGRP, який відповідає за зміну смакових рецепторів під час голоду.

Як тільки він активізовується в гіпоталамусі, це сигнал мозку підвищувати чутливість до солодких смаків і знижувати гіркі.

Тому, ми відчуваємо специфічне сприйняття смаку їжі після тривалого голодування.

Смакові уподобання та чутливість – важливі чинники оцінювання їжі.

Однак, такі критерії не завжди постійні й часто змінюються залежно від внутрішніх станів, таких як голод і ситість, зазначають автори дослідження.

Попередньо, вчені пояснили, чому якщо не вдається виспатися вночі, вранці хочеться з’їсти щось жирне та калорійне.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування дослідження
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