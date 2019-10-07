Чому корисно жити біля моря

Життя на березі моря допомагає впоратися з тривожними й депресивними станами та в цілому робить людей щасливішими.

У дослідженні вчених з університету Ексетера взяли участь 26 тисяч британців. У кожного шостого з них виявився якийсь розлад психіки, причому найчастіше це були люди з малозабезпечених сімей.

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Опитування й аналіз даних показали, що ті, хто живе менш ніж в кілометрі від моря, на 22% рідше страждають від психічних розладів, ніж ті, хто живе в 50 і більше кілометрів від води. Це стосується і людей з низьким рівнем доходу.



Люди, які живуть біля моря рідше страждають від психічних порушень

"Коли мова заходить про психічне здоров'я, ця захисна зона поруч з морем може зіграти важливу роль, зменшуючи різницю між людьми з високим і низьким доходом", – розповів доктор Джо Гарретт, провідний дослідник.

Вчені вважають, що цей вид досліджень є важливим для переконання урядів захищати, створювати та заохочувати використання прибережних ділянок.

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