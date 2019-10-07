Чому корисно жити біля моря

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Життя біля моря покращує психічний стан
Життя біля моря покращує психічний стан / unsplash.com

Життя на березі моря допомагає впоратися з тривожними й депресивними станами та в цілому робить людей щасливішими.

У дослідженні вчених з університету Ексетера взяли участь 26 тисяч британців. У кожного шостого з них виявився якийсь розлад психіки, причому найчастіше це були люди з малозабезпечених сімей.

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Опитування й аналіз даних показали, що ті, хто живе менш ніж в кілометрі від моря, на 22% рідше страждають від психічних розладів, ніж ті, хто живе в 50 і більше кілометрів від води. Це стосується і людей з низьким рівнем доходу.

Люди, які живуть біля моря рідше страждають від психічних порушень
Люди, які живуть біля моря рідше страждають від психічних порушень

"Коли мова заходить про психічне здоров'я, ця захисна зона поруч з морем може зіграти важливу роль, зменшуючи різницю між людьми з високим і низьким доходом", – розповів доктор Джо Гарретт, провідний дослідник.

Вчені вважають, що цей вид досліджень є важливим для переконання урядів захищати, створювати та заохочувати використання прибережних ділянок. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Профілактика захворювань Здорове життя
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