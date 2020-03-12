Чому коронавірус не можна ігнорувати: медсестра з Італії розповіла про реальну ситуацію

Жертвами коронавірусу в Італії стали понад 12 тисяч людей. Як країна протистоїть хворобі розповіла українка, яка працює в Італії медсестрою.

В ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 медсестра зазначила, що кількість хворих на коронавірус в Італії стрімко збільшується, пацієнти поступають в лікарні одночасно, а деяким лікарі змушені відмовити в лікуванні. Чому введення карантину в Україні це правильно і як діяти, щоб зупинити хворобу, далі в матеріалі.

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Овсіянич Ірина працює в приватній лікарні в місті Брешіа (Італія). 10 днів тому лікарня почала брати активну участь в ліквідації коронавірусу, в допомозі пацієнтам хворим на Covid-19.

Це величезна проблема. Пацієнти поступають тяжкі, їх є надзвичайно багато, і вони поступають одночасно, багато з них потребують механічної вентиляції легень. На жаль, механічних вентиляторів є одиниці, а людей поступає десятки,

– зазначила Ірина.

У державній лікарні на півтори тисячі місць усі ліжка зайняті. Лікарня на 8 поверхів заповнена. Пацієнти поступають складні, багато вмирає, особливо старші люди.



В Італії може виникнути нестача лікарів/Фото:EPA

За словами Ірини, смертність від коронавірусу висока. Особливо швидко "згасають" старші люди та люди, які мають хронічні патології.

Біля деяких таких пацієнтів лікарі пишуть "не реанімовувати". На жаль, мусимо робити й такий вибір, на сьогодні дуже багато людей поступає і вони потребують допомогу одночасно,

– розповіла українка.

Медична система Італії тріщить по швах, як зазначила Ірина, персоналу вже не вистачає, в лікарні багато медсестер, які навіть не були у відділі ізоляції – похворіли.



В Італії вживають посилені заходи проти коронавірусу/Фото:EPA

Зменшується людський ресурс, зменшуються економічні ресурси.

Якщо прийде в Україну ви не дасте собі раду, бо Італія з останніх сил, але тримається. На це йдуть величезні кошти. Думаю, ми впораємось,

– підсумовує пані Ірина.

Жінка наголосила, що Україна наразі має бути дуже уважною та відповідальною. Введення карантину не означає, що треба йти в бари, кіно, слід дотримуватися протиепідеміологічних заходів, а якщо приїжджають люди з Італії, в них не треба кидати камінням, але слід негайно ізолювати.

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