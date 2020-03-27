Чому коронавірусом заражуються не всі люди: відповідь вірусолога

У зоні ризику заразитися COVID-19 є літні люди, але є випадки інфікування людей і молодшого віку. Чому при однакових умовах хтось може підхопити коронавірус, а інший уникути - відповідає вірусолог.

Про актуальні питання щодо поширення коронавірусу журналісти 24 каналу розпитали у вірусолога Алли Мироненко.

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Лікарка підтвердила те, що у зоні ризику складних наслідків COVID-19 є люди, які є старшими за 60 років.

Це люди мають вже якісь певні хронічні хвороби, у них імунна система через вік вже не так реагує і не може впоратись. Тому людина не може одужати,

– пояснила Алла Іванівна.

Вірусологиня сказала, що є люди, в яких дуже інтенсивно перебігає хвороба з яскраво вираженими симптомами і швидко розвивається пневмонія.

А бувають випадки, коли у хворої людини немає симптомів. Найчастіше таке трапляється у дітей. Через це коронавірус є ще небезпечнішим.

"Тобто дитина інфікується, але симптомів може ніяк і не бути, або вони дуже слабкі (погано виражені симптоми хвороби) і ніхто, навіть, не здогадується, що у дитини є збудник", – додала Мироненко.

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Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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