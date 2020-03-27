Чому коронавірусом заражуються не всі люди: відповідь вірусолога
У зоні ризику заразитися COVID-19 є літні люди, але є випадки інфікування людей і молодшого віку. Чому при однакових умовах хтось може підхопити коронавірус, а інший уникути - відповідає вірусолог.
Про актуальні питання щодо поширення коронавірусу журналісти 24 каналу розпитали у вірусолога Алли Мироненко.
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Лікарка підтвердила те, що у зоні ризику складних наслідків COVID-19 є люди, які є старшими за 60 років.
Це люди мають вже якісь певні хронічні хвороби, у них імунна система через вік вже не так реагує і не може впоратись. Тому людина не може одужати,
– пояснила Алла Іванівна.
Вірусологиня сказала, що є люди, в яких дуже інтенсивно перебігає хвороба з яскраво вираженими симптомами і швидко розвивається пневмонія.
А бувають випадки, коли у хворої людини немає симптомів. Найчастіше таке трапляється у дітей. Через це коронавірус є ще небезпечнішим.
"Тобто дитина інфікується, але симптомів може ніяк і не бути, або вони дуже слабкі (погано виражені симптоми хвороби) і ніхто, навіть, не здогадується, що у дитини є збудник", – додала Мироненко.
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Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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