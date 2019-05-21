Чому краще використовувати таблетки, ніж уколи: пояснення Супрун

Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити підхід до призначення ліків – таблетка замість уколу.

Навряд багато пацієнтів охоче роблять уколи. Для дітей це може бути особливо важким стресом, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Нині уколи – одна із найпоширеніших лікарських маніпуляцій. Щороку на планеті роблять щонайменше 16 мільярдів уколів. Але насправді використання ін’єкцій не завжди виправдане. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, за можливості варто надавати перевагу неін’єкційним лікам.

У всіх випадках, коли таблетка й укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми. Існує міф ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, який поширений не лише в Україні. Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо).

Чому, якщо можливо, краще застосовувати не ін’єкції, для пацієнтів?

Найважливішим застосування цього підходу буде для дітей, адже введення препаратів шприцом з голкою має больовий й психологічний аспект. Часто діти після курсу ін’єкційного лікування починають панічно боятися лікарів і лікарень. Діти й дорослі не мусять терпіти біль, якщо можна обійтись без цього.

Традиційно ін’єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, тож нерідко людина змушена знаходитися в лікарні, навіть коли немає потреби в цілодобовому нагляді лікарів. Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, знаходячись в комфортних для себе умовах.

Медпрацівник може випадково поранитися голкою, якою була зроблена ін’єкція пацієнту.А відтак шанси заразитися захворюваннями, наприклад ВІЛ, гепатитом В, гепатитом С, підвищуються.

Використані засоби для ін'єкцій – небезпечне гостре сміття, що підлягає складній та коштовній утилізації. Відтак, завдяки використанню пігулок можна зменшити шкоду довкіллю. Також ін’єкції тягнуть за собою значні витрати на придбання шприців, голок, вати, спирту та оплату додаткового навантаження на персонал.

Якщо лікар призначає вам ін’єкційні форми медичних препаратів – поцікавтеся, чи не можна замінити їх тим самим засобом, але в формі пігулки.

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