Чому гризти нігті – хвороба та які можуть бути наслідки
Онігофагія – науковий термін, наданий звичці кусати нігті. Зазвичай це косметична проблема, проте у деяких випадках це може нашкодити не лише красі рук, а й здоров'ю.
Кусання нігтів починається в дитинстві, збільшується в підлітковому віці через труднощі перехідного віку і зменшується з віком. Проте є люди, у яких ця звичка може продовжуватися і в дорослому віці, розповіла педіаторка Марія Шпит.
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Чому людина кусає нігті
Основні причини оніхофагії:
- психологічні;
- набуті (копіювання звички інших членів сім'ї);
- генетична схильність (є спостереження, що якщо в батьків була така проблема, то і в дитини буде);
Ймовірні психічні розлади
Згідно з дослідженнями, у дітей кусання нігтів найчастіше зустрічається під час порушення гіперактивності та дефіциту уваги (75% випадків), а також під час інших психіатричних розладів: опозиційний розлад (36%) та тривожність (21%). Оніхофагія ще часто зустрічається серед дітей та підлітків з обсесивно-компульсивними розладами.
Цікаво, що дослідження також показують, що звичка кусати нігті серед дорослих чоловіків може бути пов'язана з порушенням харчування.
Які можуть бути наслідки кусання нігтів
- вкорочення нігтів (шляхом постійного відшарування дистального нігтя від його ложа);
- бактеріальних інфекцій (остеомієліту фаланг тощо);
- герпетичного пошкодження (інфікування через слину);
- грибкових інфекцій;⠀
- проблеми з зубами (неправильний прикус, тріщини на різцях);
- запалення ясен;
- захворювання ШКТ (ентерит, гельмінтози та інші інфекції);
- можливі проблеми зі шлунком;
Як перестати гризти нігті
Варто зауважити, що різноманітні народні методи шляхом нанесення гірчиці чи інших гірких продуктів зазвичай малоефективні. Якщо хочете спробувати дешеве і широкодоступне лікування – можна нанести прозорий лак на нігті, через що гіркота присутня досить тривалий час.
- Бар'єрний метод (рукавички, шкарпетки та спеціальні прилади) захищають руки й діють, як нагадування;
- Психотерапія, яка базується на зменшенні або усуненні емоційних факторів даної проблеми.
- Медикаментозна терапія. Вона необхідна при важких станах, і лише за призначенням лікаря.
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