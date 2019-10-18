Чому гризти нігті – хвороба та які можуть бути наслідки

Онігофагія – науковий термін, наданий звичці кусати нігті. Зазвичай це косметична проблема, проте у деяких випадках це може нашкодити не лише красі рук, а й здоров'ю.

Кусання нігтів починається в дитинстві, збільшується в підлітковому віці через труднощі перехідного віку і зменшується з віком. Проте є люди, у яких ця звичка може продовжуватися і в дорослому віці, розповіла педіаторка Марія Шпит.

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Чому людина кусає нігті

Основні причини оніхофагії:

психологічні;

набуті (копіювання звички інших членів сім'ї);

генетична схильність (є спостереження, що якщо в батьків була така проблема, то і в дитини буде);

Ймовірні психічні розлади

Згідно з дослідженнями, у дітей кусання нігтів найчастіше зустрічається під час порушення гіперактивності та дефіциту уваги (75% випадків), а також під час інших психіатричних розладів: опозиційний розлад (36%) та тривожність (21%). Оніхофагія ще часто зустрічається серед дітей та підлітків з обсесивно-компульсивними розладами.

Цікаво, що дослідження також показують, що звичка кусати нігті серед дорослих чоловіків може бути пов'язана з порушенням харчування.

Які можуть бути наслідки кусання нігтів

вкорочення нігтів (шляхом постійного відшарування дистального нігтя від його ложа);

бактеріальних інфекцій (остеомієліту фаланг тощо);

герпетичного пошкодження (інфікування через слину);

грибкових інфекцій;⠀

проблеми з зубами (неправильний прикус, тріщини на різцях);

запалення ясен;

захворювання ШКТ (ентерит, гельмінтози та інші інфекції);

можливі проблеми зі шлунком;

Як перестати гризти нігті

Варто зауважити, що різноманітні народні методи шляхом нанесення гірчиці чи інших гірких продуктів зазвичай малоефективні. Якщо хочете спробувати дешеве і широкодоступне лікування – можна нанести прозорий лак на нігті, через що гіркота присутня досить тривалий час.

Бар'єрний метод (рукавички, шкарпетки та спеціальні прилади) захищають руки й діють, як нагадування;

Психотерапія, яка базується на зменшенні або усуненні емоційних факторів даної проблеми.

Медикаментозна терапія. Вона необхідна при важких станах, і лише за призначенням лікаря.

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