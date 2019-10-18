Чому гризти нігті – хвороба та які можуть бути наслідки

20 Читать новость на русском
Як перестати гризти нігті
Як перестати гризти нігті / Nexofin

Онігофагія – науковий термін, наданий звичці кусати нігті. Зазвичай це косметична проблема, проте у деяких випадках це може нашкодити не лише красі рук, а й здоров'ю.

Кусання нігтів починається в дитинстві, збільшується в підлітковому віці через труднощі перехідного віку і зменшується з віком. Проте є люди, у яких ця звичка може продовжуватися і в дорослому віці, розповіла педіаторка Марія Шпит.

Читайте також: Коли здирання прищів та закушування губи – хвороба

Чому людина кусає нігті

Основні причини оніхофагії:

  • психологічні;
  • набуті (копіювання звички інших членів сім'ї);
  • генетична схильність (є спостереження, що якщо в батьків була така проблема, то і в дитини буде);

Ймовірні психічні розлади

Згідно з дослідженнями, у дітей кусання нігтів найчастіше зустрічається під час порушення гіперактивності та дефіциту уваги (75% випадків), а також під час інших психіатричних розладів: опозиційний розлад (36%) та тривожність (21%). Оніхофагія ще часто зустрічається серед дітей та підлітків з обсесивно-компульсивними розладами

Цікаво, що дослідження також показують, що звичка кусати нігті серед дорослих чоловіків може бути пов'язана з порушенням харчування

Які можуть бути наслідки кусання нігтів

  • вкорочення нігтів (шляхом постійного відшарування дистального нігтя від його ложа);
  • бактеріальних інфекцій (остеомієліту фаланг тощо);
  • герпетичного пошкодження (інфікування через слину);
  • грибкових інфекцій;⠀
  • проблеми з зубами (неправильний прикус, тріщини на різцях);
  • запалення ясен;
  • захворювання ШКТ (ентерит, гельмінтози та інші інфекції);
  • можливі проблеми зі шлунком;

Як перестати гризти нігті

Варто зауважити, що різноманітні народні методи шляхом нанесення гірчиці чи інших гірких продуктів зазвичай малоефективні. Якщо хочете спробувати дешеве і широкодоступне лікування – можна нанести прозорий лак на нігті, через що гіркота присутня досить тривалий час. 

  • Бар'єрний метод (рукавички, шкарпетки та спеціальні прилади) захищають руки й діють, як нагадування;
  • Психотерапія, яка базується на зменшенні або усуненні емоційних факторів даної проблеми.
  • Медикаментозна терапія. Вона необхідна при важких станах, і лише за призначенням лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт
сьогодні
8412
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Інфекція Краса Дерматологія Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
сьогодні 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1478
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
сьогодні 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 573
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
17 жовтня 12:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 25476
Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
15 жовтня 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
Юлія Девда 3238
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 482
Новини
Більше новин
Залиште відгук