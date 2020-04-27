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Костюм маляра замість спецодягу, – Степанов сказав, чому лікарям Київщини бракує засобів захисту

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Захисний одяг для лікарів
Захисний одяг для лікарів / Getty images

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів, відповідає місцева влада.

МОЗ контролює, що саме і в який спосіб закуповується, адже засоби захисту мають відповідати стандартам, сказав міністр під час брифінгу, передає 24 канал.

На часі В Україні на коронавірус захворіли 1749 лікарів: перелік областей

"Ми розпочинаємо певну перевірку того, що саме закуповувалось і якої якості. МОЗ ще минулого тижня розіслало відповідний запит до Держадміністрацій, щоб нам повідомили і надали інформацію з кожного регіону, що саме закуповувалось і куди це постачалось", – сказав Степанов.

Він сказав, що це необхідно перевіряти, адже часто замість захисного одягу, закуповуються костюми маляра.

Довідка. Для протидії коронавірусу Київська обласна рада виділила 76 мільйонів гривень. Однак лікарям Київщини закупили лише трохи більше ніж 5 тисяч захисних костюмів та масок. 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Новини Києва Медицина
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