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Чому лікарям не виплатили обіцяне підвищення зарплати: пояснення Степанова

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Лікарі вже найближчими днями отримають обіцяні підвищення, – МОЗ / uazmi.org

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що уряд вже вирішив питання з виплатою обіцяних підвищень лікарям. Гроші у повному обсязі перерахували у регіони за рахунок медичної субвенції.

Тепер справа лише за місцевою владою, яка й буде виплачувати зарплати лікарям, розповів Максим Степанов під час свого брифінгу.

До слова Вийшло ще менше: лікар-інфекціоніст показав свою "підвищену" зарплату

Ми сподіваємось, що місцева влада не буде зволікати і в терміновому порядку виплатить ці 300% зарплат за березень. Мовиться про усіх медичних працівників, які працювали з коронавірусом,
– підкреслив глава МОЗ.

Втім він підкреслив, що тут потрібно розділити такі виплати на два окремі питання – підвищення за березень і за усі наступні місяці.

"Цей ресурс був передбачений у змінах до державного бюджету України. Передбачено 15,8 мільярда гривень саме на підвищену зарплату всім медичним працівникам, які працюють з коронавірусом", – зазначив Степанов.

Міністр обіцяє, що з зарплатами за квітень не вийде таких суттєвих затримок, як з березневими. Мовляв, їх перерахують в регіони уже в найближчі кілька днів після засідання уряду, яке відбудеться 22 квітня.

Що відомо про підвищення зарплат лікарям?У владній команді вирішили підвищити зарплати для лікарів і надати додаткові виплати тим, хто працює з хворими на коронавірус. Останні мали отримувати зарплату у розмірі 300%, а всі решта – 200%.

Втім так званим бюджетникам вже почали надходити зарплати й аванси за березень, а лікарі обіцяного покращення так і не відчули.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Зарплата Здоров'я Лікування
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