Чому літні люди частіше помирають від коронавірусу
За попередніми оцінками, рівень смертності від коронавірусу складає близько 2%. Перші дані з Китаю показали, що середній вік померлих становив 75 років.
Недавнє дослідження, яке опублікували в "Медичному журналі Нової Англії", показує, що середній вік померлих – 59 років.
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Під час першого спалаху атипової пневмонії у 2002 рівень летальності до загального числа випадків становив 10%, але цей показник смертності підскочив до 50 відсотків у літніх людей старших 50 років.
Причини смерті літніх людей від коронавірусу
Вони частіше страждають від хронічних захворювань, які перешкоджають здатності організму справлятися з хворобами й відновлюватися після них.
В літніх людей слабший імунітет / unsplash.com
"Імунна відповідь змінюється в літньому віці, точні механізми, поки невідомі", – пояснює імунолог Вінеет Менахері.
Його робота з вивчення коронавірусів показала, що у старих мишей на ранніх стадіях захворювання спостерігається сильніше запалення, пошкодження легенів, яке не можна вилікувати.
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