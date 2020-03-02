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Чому літні люди частіше помирають від коронавірусу

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Чому від коронавірусу переважно помирають літні / Unsplash

За попередніми оцінками, рівень смертності від коронавірусу складає близько 2%. Перші дані з Китаю показали, що середній вік померлих становив 75 років.

Недавнє дослідження, яке опублікували в "Медичному журналі Нової Англії", показує, що середній вік померлих – 59 років.

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Під час першого спалаху атипової пневмонії у 2002 рівень летальності до загального числа випадків становив 10%, але цей показник смертності підскочив до 50 відсотків у літніх людей старших 50 років.

Причини смерті літніх людей від коронавірусу

Вони частіше страждають від хронічних захворювань, які перешкоджають здатності організму справлятися з хворобами й відновлюватися після них.

В літніх людей слабший імунітет
В літніх людей слабший імунітет / unsplash.com

"Імунна відповідь змінюється в літньому віці, точні механізми, поки невідомі", – пояснює імунолог Вінеет Менахері.

Його робота з вивчення коронавірусів показала, що у старих мишей на ранніх стадіях захворювання спостерігається сильніше запалення, пошкодження легенів, яке не можна вилікувати.

 
Імунолог Вінеет Менахері
“Коли ви стаєте старші, легені перестають бути еластичними й пружними, як в молодості. Це в поєднанні з хворобами спричиняють втрату функції дихальних шляхів. Вік і захворювання дійсно вплинуть на важкість захворювання. Вам всього за 40, але якщо є хронічні захворювання, ви важче будете переносити грип, застуду й інші захворювання”.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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