Чому люди часто хворіють під час відпустки
Відпустка – це можливість відпочити від роботи, "перезавантажитися" і поправити здоров'я. Але очікування і реальність не завжди збігаються.
Хотіли повалятися на пляжі або навіть просто на дивані за серіалом – а замість цього раптово опиняєтеся на лікарняному ліжку. Експерти HuffPost назвали основні причини цієї вселенської несправедливості.
Читайте також: Аптечка на море: які ліки взяти у відпустку
Ви занадто перенапружилися перед відпусткою
Як правило, останні робочі дні – справжнє пекло. У цей період ви недосипаєте, відмовляєтеся від відвідування спортзалу, забуваєте вчасно поїсти й збиваєте нормальний розпорядок життя.
Втома і стрес перед відпусткою можуть спровокувати загострення хронічного захворювання і підвищити шанси підхопити інфекцію.
Не перевантажуйте себе перед відпусткою
Ваш організм вас підвів
Багато людей зауважують, що частіше застуджуються, страждають від нездужання або епізодів психічних розладів в період, коли вони розслабляються – у вихідні або у відпустці. У психології це явище навіть отримало назву "ефект підстави". Так, одне тайванське дослідження продемонструвало, що люди частіше потрапляють в невідкладну допомогу з виразкою шлунка саме в неробочі дні.
Це – наслідок подорожі
Вирушаючи у відпустку на поїзді або літаку, ви стикаєтеся з великою кількістю незнайомців, а, значить, імунітету доводиться відбивати атаки армії мікробів. Як наслідок, мандрівники часто скаржаться на застуду або кишковий розлад в перший же день після прибуття до місця відпочинку.
Як не захворіти?
Щоб уникнути цих та інших неприємностей, здатних зіпсувати відпустку, експерти радять дотримуватися наступних правил:
- намагайтеся рівномірно розподілити справи перед відпусткою;
- контролюйте стрес будь-яким доступним чином;
- підтримуйте боєздатний імунітет;
- частіше мийте руки під час подорожей;
- не забудьте про всі необхідні щеплення.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.