Чому люди часто хворіють під час відпустки

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Як не захворіти у відпустку
Як не захворіти у відпустку / pixabay.com

Відпустка – це можливість відпочити від роботи, "перезавантажитися" і поправити здоров'я. Але очікування і реальність не завжди збігаються.

Хотіли повалятися на пляжі або навіть просто на дивані за серіалом – а замість цього раптово опиняєтеся на лікарняному ліжку. Експерти HuffPost назвали основні причини цієї вселенської несправедливості. 

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Ви занадто перенапружилися перед відпусткою

Як правило, останні робочі дні – справжнє пекло. У цей період ви недосипаєте, відмовляєтеся від відвідування спортзалу, забуваєте вчасно поїсти й збиваєте нормальний розпорядок життя.

Втома і стрес перед відпусткою можуть спровокувати загострення хронічного захворювання і підвищити шанси підхопити інфекцію.

Не перевантажуйте себе перед відпусткою
Не перевантажуйте себе перед відпусткою

Ваш організм вас підвів

Багато людей зауважують, що частіше застуджуються, страждають від нездужання або епізодів психічних розладів в період, коли вони розслабляються – у вихідні або у відпустці. У психології це явище навіть отримало назву "ефект підстави". Так, одне тайванське дослідження продемонструвало, що люди частіше потрапляють в невідкладну допомогу з виразкою шлунка саме в неробочі дні.

Це – наслідок подорожі

Вирушаючи у відпустку на поїзді або літаку, ви стикаєтеся з великою кількістю незнайомців, а, значить, імунітету доводиться відбивати атаки армії мікробів. Як наслідок, мандрівники часто скаржаться на застуду або кишковий розлад в перший же день після прибуття до місця відпочинку.

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Як не захворіти? 

Щоб уникнути цих та інших неприємностей, здатних зіпсувати відпустку, експерти радять дотримуватися наступних правил:

  1. намагайтеся рівномірно розподілити справи перед відпусткою;
  2. контролюйте стрес будь-яким доступним чином;
  3. підтримуйте боєздатний імунітет;
  4. частіше мийте руки під час подорожей;
  5. не забудьте про всі необхідні щеплення.

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Теги: Відпочинок Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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