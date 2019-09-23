Чому люди чхають від яскравого світла

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Світловий чхальний рефлекс
Світловий чхальний рефлекс / unsplash.com

Деякі люди чхають при погляді на сонці або будь-яке інше яскраве джерело світла. Це світловий чхальний рефлекс.

Про нього стали писати з середини минулого століття. Такий рефлекс успадковується. Його можна знайти приблизно у 25% людей, розповів терапевт Георгій Сапего. 

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Ніхто точно не знає, як саме запускається світловий чхальний рефлекс. Швидше за все, десь перетинаються зіничний і чхальний рефлекс. Цікаво, що він спрацьовує тільки один раз. Потім настає період несприйнятливості.

Яка користь від світлового чхального рефлексу?

Чхальний рефлекс є у тварин. Для них велике значення має нюх, і звіриний ніс потрібно регулярно очищати. Тварини на кшталт кішок або собак чхають переважно через ніс.

Від світлового чхального рефлексу більше шкоди
Від світлового чхального рефлексу більше шкоди

Дорослі люди чхають швидше через рот. А ось у новонароджених дітей такий рефлекс може бути єдиним способом позбутися від слизу. Малюки дихають носом, і соплі потрібно кудись евакуювати. Світловий чхальний рефлекс допомагає їм прочистити ніс.

Історії зі світловим чхальним рефлексом не завжди бувають радісними. Іноді чхання нападає на водіїв, коли вони виїжджають з довгого темного тунелю. Так трапляються аварії.

А ще проводили дослідження за участю пілотів бойових реактивних літаків і з'ясували, що під час чхання вони можуть втратити керування.

Схоже, що шкоди від цього рефлексу може бути більше, ніж користі.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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