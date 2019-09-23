Чому люди чхають від яскравого світла

Деякі люди чхають при погляді на сонці або будь-яке інше яскраве джерело світла. Це світловий чхальний рефлекс.

Про нього стали писати з середини минулого століття. Такий рефлекс успадковується. Його можна знайти приблизно у 25% людей, розповів терапевт Георгій Сапего.

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Ніхто точно не знає, як саме запускається світловий чхальний рефлекс. Швидше за все, десь перетинаються зіничний і чхальний рефлекс. Цікаво, що він спрацьовує тільки один раз. Потім настає період несприйнятливості.

Яка користь від світлового чхального рефлексу?

Чхальний рефлекс є у тварин. Для них велике значення має нюх, і звіриний ніс потрібно регулярно очищати. Тварини на кшталт кішок або собак чхають переважно через ніс.



Від світлового чхального рефлексу більше шкоди

Дорослі люди чхають швидше через рот. А ось у новонароджених дітей такий рефлекс може бути єдиним способом позбутися від слизу. Малюки дихають носом, і соплі потрібно кудись евакуювати. Світловий чхальний рефлекс допомагає їм прочистити ніс.

Історії зі світловим чхальним рефлексом не завжди бувають радісними. Іноді чхання нападає на водіїв, коли вони виїжджають з довгого темного тунелю. Так трапляються аварії.

А ще проводили дослідження за участю пілотів бойових реактивних літаків і з'ясували, що під час чхання вони можуть втратити керування.

Схоже, що шкоди від цього рефлексу може бути більше, ніж користі.

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