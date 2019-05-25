Чому люди люблять собак: вчені знайшли генетичне пояснення

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Чому люди люблять собак
Чому люди люблять собак / pixabay.com

Група вчених зі Швеції та Великобританії з'ясувала, що любов до собак закладена в ДНК людини.

Щоб визначити це, дослідники проаналізували інформацію від 35035 пар близнюків.

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Серед учасників були й однояйцеві, і різнояйцеві пари близнюків. Різниця між ними в тому, що перші практично повністю ідентичні, а у других набір генів різний. Завдяки цьому на близнюках зручно розглядати відповідність мутації й ознак, які вона обумовлює.

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Вченим вдалося виявити мутацію в людських генах, яка пов'язана з любов'ю до собак. Такі люди частіше за інших заводять саме цих тварин як домашніх улюбленців.

Вчені змогли знайти в ДНК ген, який відповідає за любов до собак
Вчені змогли знайти в ДНК ген, який відповідає за любов до собак

Автори дослідження відзначають, що поки тільки підтвердили зв'язок між схильністю до собаківництва і змінами в генетичній структурі. Наступні дослідження будуть спрямована на те, щоб зрозуміти, яка саме ділянку гена відповідає за цю ознаку.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Світ тварин ДНК
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