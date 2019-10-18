Чому люди мастять зубною пастою геніталії та які наслідки це може мати

Серед людей існує думка, що зубна паста призначена не лише для гігієни зубів, а й для лікування інших інтимних частин тіла. Чоловіки начебто можуть використовувати її для лікування простати, а жінки – для підтяжки вагіни.

Чому такі методи "лікування" можуть нашкодити здоров'ю та навіть завдати серйозних травм написали New York Post.

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Чому чоловіки мастять зубну пасту на член

На YouTube одного разу з'явився ролик від користувача, який розповідав про чудодійні лікувальні властивості зубної пасти. Деякі з них набрали по кілька сотень тисяч переглядів, а фейкова інформація почала поширюватись через соціальні мережі та чутки.

Він запевняв, що за допомогою зубної пасти можна зупинити передчасну еякуляцію та позбутися еректильної дисфункції. Блогер обіцяв, що якщо впродовж тижня головку члена мазати зубною пастою, то чоловік зможе займатись сексом на 30 хвилин довше.

Автор відео також вважав, що паста – ідеальний метод лікування, адже "не викликає алергії", є дешевою і жінка "ніяк не помітить".



Чому не можна мазати зубну пасту на геніталії

Чим це шкідливо

Фармацевти спростовують ці твердження, адже м'ята та інші хімічні домішки можуть сильно роздратувати ніжну шкіру.

Мазання зубною пастою обпікає головку члена, що може призвести навіть до появи пухирів і шрамів. Урологи запевняють, що використання зубної пасти як лубрикант є небезпечним для жінки й може занести інфекцію у піхву.



Шкода зубної пасти на геніталіях

Чому не можна мастити вагіну зубною пастою

Деякі жінки й справді використовують зубну пасту, аби спробувати підтягнути свою піхву.

Цей міф не лише безглуздий, але й шкідливий. Введення зубної пасти у піхву або намазування на вульву не лише призводить до опіків, але й може порушити природну мікрофлору піхви. Порушення мікрофлори піхви призводить до потенційних інфекцій, таких як бактеріальний вагіноз чи молочниця. І взагалі, усі організми, які призначені для захисту піхви від можливих інфекцій ризикують бути знищеними. Це загрожує не лише інфекційними хворобами, а й зменшенням шансів завагітніти.

Не варто соромитись своїх партнерів. Будьте впевненими у собі та власній шкірі. Тим паче, існує безліч вправ, завдяки яким можна зробити піхву пружнішою, наприклад, вправи Кегеля чи йога.

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